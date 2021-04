У магазині PlayStation стартувала друга хвиля весняного розпродажу

У PS Store триває весняний розпродаж / Sony

У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store стартувала друга хвиля весняного розпродажу, в рамках якого з'явилися досить вигідні пропозиції.

З хорошою знижкою можна купити, наприклад, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal та інші відомі хіти. Акція завершиться 29 квітня о 02:00 за Києвом.

Весняний розпродаж в PS Store:

Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача відразу дев'яти інді-ігор для PS4 і PS VR, включаючи полюбилися багатьом ABZÛ, Subnautica і The Witness.

Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають 3 out of 10: Season Two – інтерактивну комедію про розробників відеоігор.