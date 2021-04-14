У магазині PlayStation стартувала друга хвиля весняного розпродажу

Заощадити можна на покупці DOOM Eternal, Call Of Duty: Black Ops Cold War, ремейку Resident Evil 3 і не тільки.
У сервісі цифрової дистрибуції компанії Sony PS Store стартувала друга хвиля весняного розпродажу, в рамках якого з'явилися досить вигідні пропозиції.
З хорошою знижкою можна купити, наприклад, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal та інші відомі хіти. Акція завершиться 29 квітня о 02:00 за Києвом.
Весняний розпродаж в PS Store:
- Call of Duty: Black Ops Cold War - 1299 грн (замість 1999)
- Watch Dogs: Legion PS4 & PS5 - 949 грн (замість 1899)
- Fall Guys: Ultimate Knockout - 454 грн (замість 649)
- FIFA 21 - 923 грн (замість 2199)
- Resident Evil 3 - 593 грн (замість 1799)
- DOOM Eternal. Видання Deluxe - 857 грн (замість 2599)
- Detroit: стати людиною - 474 грн (замість 949)
- Persona 5 - 999 грн (замість 1999)
- Crysis Remastered - 549 грн (замість 999)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 1014 грн (замість 2899)
Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача відразу дев'яти інді-ігор для PS4 і PS VR, включаючи полюбилися багатьом ABZÛ, Subnautica і The Witness.
Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають 3 out of 10: Season Two – інтерактивну комедію про розробників відеоігор.
Автор: Денис Пономаренко