У магазині Steam можна вигідно закупитися іграми Electronic Arts

Кадр з Dead Space / EA

В онлайн-магазині Steam проходить черговий розпродаж, на цей раз присвячений іграм компанії Electronic Arts. Протягом тижня тут можна вигідно купити багато хітів видавця, зокрема Dead Space, Dragon Age, Mass Effect і не тільки.

Паралельно в Steam також проходять розпродажі серії Call of Duty (до 18 травня) та ігор видавництва Bethesda (до 16 травня). Зі знижками можна придбати такі тайтли, як Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare, Fallout 4, DOOM Eternal та інші.

Розпродаж EA в Steam:

Тим часом в іншому онлайн-магазині PS Store триває безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і багато іншого.