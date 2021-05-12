У магазині Steam можна вигідно закупитися іграми Electronic Arts

На знижках серії Dead Space, Dragon Age, Mass Effect і не тільки.
В онлайн-магазині Steam проходить черговий розпродаж, на цей раз присвячений іграм компанії Electronic Arts. Протягом тижня тут можна вигідно купити багато хітів видавця, зокрема Dead Space, Dragon Age, Mass Effect і не тільки.
Паралельно в Steam також проходять розпродажі серії Call of Duty (до 18 травня) та ігор видавництва Bethesda (до 16 травня). Зі знижками можна придбати такі тайтли, як Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare, Fallout 4, DOOM Eternal та інші.
Розпродаж EA в Steam:
- Dead Space — 174 грн (замість 699 грн)
- Dead Space 2 — 174 грн (замість 699 грн)
- Dead Space 3 — 174 грн (замість 699 грн)
- Dragon Age Origins — 174 грн (замість 699 грн)
- Dragon Age II — 174 грн (замість 699 грн)
- Dragon Age: Inquisition — 299 грн (замість 1199 грн)
- Mass Effect: Andromeda, Deluxe-видання — 199 грн (замість 799 грн)
- Трилогія Crysis — 1518 грн (замість 1927 грн)
- Command & Conquer Remastered Collection — 349 грн (замість 699 грн)
- Command & Conquer: Red Alert 3 — 174 грн (замість 699 грн)
Тим часом в іншому онлайн-магазині PS Store триває безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.
Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і багато іншого.