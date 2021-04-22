У Microsoft Store запустився розпродаж ігор для Xbox з великими знижками

Наприклад, можна вигідно купити ігри серії Resident Evil, Call of Duty: Black Ops Cold War, MK11 і багато іншого.
Компанія Microsoft запустила у своєму магазині нову акцію зі знижками на ігри до 90%. Розпродаж триватиме до 4 травня, а передплатники Xbox Live Gold в деяких випадках отримують найвигідніші пропозиції.
В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки. Повний список пропозицій магазину можна знайти за посиланням.
Розпродаж в Microsoft Store:
- Комплект: Ultimate-видання MK11 + Injustice 2 - лег. Видання — 1199 грн (замість 2799 грн)
- Resident Evil 3 — 554 грн (замість 1679 грн)
- Resident Evil 2 — 399 грн (замість 979 грн)
- Resident Evil 7 — 279 грн (замість 559 грн)
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 1099 грн (замість 1679 грн)
- Batman: The Telltale Series - The Complete Season — 279 грн (замість 419 грн)
- Alien: Isolation — 335 грн (замість 839 грн)
- Titanfall 2 — 111 грн (замість 559 грн)
- INSIDE — 199 грн (замість 559 грн)
- LIMBO — 99 грн (замість 279 грн)
А тим часом конкуренти з Sony почали безплатну роздачу повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.
Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають відразу три тайтла – 2 головоломки з крутим візуальним стилем і інді-пригода в стилі Journey.