У Microsoft Store запустився розпродаж ігор для Xbox з великими знижками

Розпродаж в Microsoft Store / Microsoft

Компанія Microsoft запустила у своєму магазині нову акцію зі знижками на ігри до 90%. Розпродаж триватиме до 4 травня, а передплатники Xbox Live Gold в деяких випадках отримують найвигідніші пропозиції.

В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки. Повний список пропозицій магазину можна знайти за посиланням.

Розпродаж в Microsoft Store:

А тим часом конкуренти з Sony почали безплатну роздачу повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають відразу три тайтла – 2 головоломки з крутим візуальним стилем і інді-пригода в стилі Journey.