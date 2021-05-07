В оновленні The Witcher 3 для некстгена "завезуть" фанатські моди

The Witcher 3 для PS5 і Xbox Series X/S включатиме модифікації з ПК-версії / CD Projekt Red

З самого виходу 3 частини "Відьмака" польський модобудівник Halk Hogan активно розвиває HD Reworked project – набір модифікацій, що поліпшують візуальну складову гри і замінюють ряд оригінальних текстур.

Його моди не тільки припали до душі ігровій спільноті, але, схоже, запримітили й самі розробники. CDPR підтвердили журналістам, що студія веде переговори з моддерами і планують додати готові напрацювання в гру.

The Witcher 3: Wild Hunt вийшла в лютому 2015 року на PC, PlayStation 4, Xbox One. Вона не тільки закінчила історію пригод Білого вовка, але і стала однією з найбільш знакових ігор в історії, зібравши понад 800 нагород в різних церемоніях нагромадження. Поки невідома дата релізу поліпшеної версії, але орієнтовно вона буде доступна в другій половині цього року, як і некст-ген версія Cyberpunk 2077. Апгрейдом займається партнер CD Projekt RED, Saber Interactive.

Нагадаємо, що в модифікації HD Reworked Project гравців чекають 4K-текстури, підвищений рівень деталей в об'єктів, збільшена дальність промальовування деяких об'єктів, кастомні матеріали і шейдери та інше. Завантажити модифікацію можна по посилання.

Топовий мод для графіки Відьмака 3

Що ж стосується повноцінної нової гри по "Відьмаку", то її вихід очікується тільки в кінці 2025-го. На думку аналітиків, якщо онлайн-складова Кіберпанку 2077 виявиться успішною, то CD Projekt Red також займеться створенням повноцінної багатокористувацької гри за мотивами "Відьмака". Її представлять на рубежі 2026/2027 років.

Багато шанувальників вважають, що Відьмак 4 може бути зосереджена на Цирі – одного з ключових персонажів сюжетної лінії Відьмак 3: Дике полювання і головний мотив для Геральта йти далі. Що примітно, Даг Кокл, який подарував голос білому Вовку, також погодився з тим, що Цірі повинна стати новою героїнею Відьмака 4, хоча сам він поки нічого не знає про це.