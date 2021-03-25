У популярній відеогрі Fortnite відновляться віртуальні концерти

DJ Kaskade проведе онлайн-концерт всередині Fortnite / Epic Games

У 2020 році, в розпал пандемії, в королівській битві Fortnite пройшов онлайн-концерт відомого репера Тревіса Скотта. Він встановив абсолютний рекорд за кількість одночасно знаходяться в грі гравців – подивитися виступ зібралися 12,3 млн гравців.

І ось, судячи з останніх даних, "королівська вечірка" знову відновиться на базі гри. Вже 27 березня о 2:00 за Києвом свій віртуальний концерт проведе американський DJ Kaskade.

Подія буде присвячена прийдешньому 3-го сезону Rocket League всередині Fortnite. Своєю чергою сам виконавець, очевидно, вирішив використовувати популярну гру як платформу для реклами недавно випущеного мініальбому Reset.

Як потрапити на концерт у Fortnite

Виконайте описані нижче дії, щоб потрапити на "королівську вечірку" і подивитися шоу на головній сцені – одній з майданчиків для проведення заходів на "Королівській вечірці".

На екрані лобі натисніть кнопку "Змінити" в правому нижньому кутку. На екрані з'являться режими. Виберіть режим "Королівська вечірка" і натисніть"Прийняти". Після того як ви натиснете "прийняти", знову відкриється екран лобі. Натисніть "грати", щоб приступити. Відправляйтеся до головної сцени та дочекайтеся початку події. Перебуваючи в режимі "Королівська вечірка", натисніть кнопку "Карта", щоб побачити ваше місце розташування і дізнатися, як дістатися до головної сцени.

Розташування головної сцени "Королівської вечірки" / Fortnite

Є й інші способи подивитися концерт. За допомогою режиму "картинка в картинці", ви можете дивитися концерт під час звичайної "королівської битви". Просто відкрийте меню та виберіть "Показати трансляцію "Королівської вечірки" під час одного з виступів.

Крім того, ви можете дивитися концерт через додаток для групових відеочатів Houseparty.

Концерт Тревіса Скотта в Fortnite

Нагадаємо, що 16 березня у грі стартував 6 сезон 2 глави. Одним з головних нововведень сезону "Дикі часи" стане одиночне сюжетне завдання "Епіцентр: фінальна криза". Це епічне завершення подій 5 сезону гравцям належить пройти за агента Джоунса, а розв'язка місії змінить всю реальність.

Відзначимо, що станом на сьогодні Фортнайт вважається однією з найпопулярніших ігор у світі. Вона регулярно ставить рекорди за кількістю гравців і глядачів на Twitch.

Сюжет у Фортнайті дуже специфічний і побудований на оповіданні через оточення та ARG-ігри – оскільки пікові точки його розвитку можна спостерігати лише в кінці та на початку кожного сезону, між тривалими паузами гравцям доводиться самим додумувати й пояснювати зміни на карті, які розробники регулярно підкидають фанатам, щоб їх розохотити.