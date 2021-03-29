У популярній онлайновій грі League of Legends з'явиться новий чемпіон

League of Legends - тизер нового чемпіона / Riot Games

Американська студія Riot Games представила чергового чемпіона своєї багатокористувацької рольової стратегії League of Legends. Їм стала лялька, на ім'я Гвен, яка бореться за допомогою ножиць, голок і ниток.

"Колись давним-давно швачка зробила милу лялечку. Ця лялька дуже любила свого творця, але, на жаль, трагедія розділила їх, відправивши ляльку на дно моря і скорботи. Пройшли століття, але ляльку це не зупинило, бо вона знала, що любов знову знайде її" – говориться в офіційному анонсі.

Разом з анонсом розробники прикріпили геймплейний відеоролик, де нам показують ляльку вже безпосередньо всередині гри. Гвен в League of Legends, скоріш за все, буде магом на верхній лінії, якщо "хитрі" гравці не придумають для неї іншу позицію. Про здібності нового чемпіона творці розкажуть трохи пізніше.

Для тих, хто не знайомий з League of Legends – це командна змагальна гра 5 х 5, найпопулярніша у світі серед ігор для ПК: в неї катає понад 100 млн осіб щомісяця. Гравці вибирають чемпіонів, розподіляються за ролями (маг, танк, вбивця і т.д.) і йдуть в атаку на базу опонентів, яка знаходиться на протилежній стороні ігрового поля. Мета команди – дістатися до Нексуса, ключового об'єкта противника, і знищити його.

Гра поширюється по моделі free-to-play, тому любий охочий може скачати League of Legends абсолютно безплатно. Зробити це можна на офіційному сайті гри.

League of Legends - трейлер Гвен

Паралельно в стінах Riot Games кипить робота над масштабною MMO у всесвіті League of Legends. Формальний анонс відбувся у грудні 2020 року. Ніяких додаткових подробиць невідомо, тому залишається тільки чекати офіційного анонсу.