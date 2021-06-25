У PS Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 – з першою знижкою на Returnal

Нові знижки в PS Store / Sony

У цифровому магазині PlayStation Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 –- до 29 червня окремі тайтли можна придбати зі знижками до 33%.

Їх не так багато, але цікавих пропозицій вистачає – ось, наприклад, ремейк Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales і атмосферний екшен-хоррор з елементами rogue-like Returnal від студії Housemarque. Детальніше з акцією можна ознайомитися за посиланням.

Ігри зі знижкою в PS Store:

Returnal – ексклюзивний блокбастер PlayStation 5, який на інших платформах виходити не збирається

Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, в рамках якого ціни були знижені не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше ніж рік тому.

А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в Steam, де на знижки вирушили тисячі ігор, включаючи Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 і Horizon Zero Dawn.