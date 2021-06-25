У PS Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 – з першою знижкою на Returnal

Пропозиції будуть діяти протягом декількох днів.
У цифровому магазині PlayStation Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 –- до 29 червня окремі тайтли можна придбати зі знижками до 33%.
Їх не так багато, але цікавих пропозицій вистачає – ось, наприклад, ремейк Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales і атмосферний екшен-хоррор з елементами rogue-like Returnal від студії Housemarque. Детальніше з акцією можна ознайомитися за посиланням.
Ігри зі знижкою в PS Store:
- Returnal — 1724,25 грн (-25%)
- Returnal Digital Deluxe Edition — 2027,22 грн (-22%)
- Demon’s Souls — 2027,22 грн (-25%)
- Demon’s Souls Digital Deluxe — 2319,20 грн (-20%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 1138,33 грн (-33%)
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales (розширене видання з ремастером Spider-Man) — 1724,25 грн (-25%)
- Sackboy: A Big Adventure — 1419,29 грн (-29%)
- Sackboy: A Big Adventure: розширене видання — 2027,22 грн (-29%)
- Nioh Remastered — 1 138,33 грн (-33%)
- Nioh 2 Remastered — 1 138,33 грн (-33%)
- Nioh Collection (ремастери Nioh 1 та 2) — 1 724,25 грн (-25%)
- Destruction AllStars: Digital Deluxe — 899,25 грн (-25%)
Returnal – ексклюзивний блокбастер PlayStation 5, який на інших платформах виходити не збирається
Нагадаємо, що в PS Store все ще актуальні пропозиції іншого знижкового івенту, в рамках якого ціни були знижені не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше ніж рік тому.
А ось в економних PC-геймерів є привід заглянути в Steam, де на знижки вирушили тисячі ігор, включаючи Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 і Horizon Zero Dawn.