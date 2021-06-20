У PUBG вперше за 4 роки додадуть повнорозмірну карту: чого очікувати гравцям

Автори PUBG показали тизер особливостей нової карти, Taego / Krafton

Розробники мегапопулярної онлайнової гри Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) слідом за оголошенням дати появи нової карти, Taego, показали тизер нових особливостей, доступних на свіжій локації.

Судячи з ролика, на карті з'являться дві нові гвинтівки і транспорт, а також великий "аірдроп" відразу декількох ящиків і, мабуть, можливість збивати літаки, повернення вертольота "Чинук" з карти Парамо, і, що найцікавіше, функція самовідродження після нока.

Як вже повідомлялося раніше, масштаб нової локації складе 8x8 кілометрів – такої масштабної карти не було вже давно, з часів пустельного "Мірамара". Останні випущені карти "Санок" і "Вікенді" мають менші розміри – 4х4 і 6х6 кілометрів відповідно. А вийде Taego з релізом оновлення 12.2, тобто 7 липня на PC і 15 липня на консолях.

На початку цього місяця розробники PUBG запустили тестування перегонового режиму на вже згаданому "Мірамарі", а також внесли зміни в баланс ботів і виправили кілька помилок. Крім цього, на згаданій локації вдосконалили ландшафт, рослинність, освітлення, а також інші об'єкти.

PUBG - тизер карти Taego

А вже 26 червня відбудеться прем'єра нового короткометражного фільму за мотивами PUBG. Картина отримає назву Ground Zero, головну роль в якій виконає південнокорейський актор Ма Дон сік, який отримав широку популярність завдяки ролі у фільмі "Поїзд в Пусан".

Дія фільму відбувається в 80-х у в'язниці Taego Hosan. За сюжетом, головний герой Ma Kang-jae буде рятуватися від інших ув'язнених, які будуть намагатися вбити його заради винагороди, призначеної за його голову.