У роздрібних магазинах України стартували знижки на ігри для PS4 і PS5

На знижки пішли багато відомих хітів, зокрема Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Вальгалла і Days Gone.
Компанія Sony і її роздрібні партнери запустили розпродаж ігор і аксесуарів для консолей сімейства PlayStation. Всі пропозиції актуальні для більшості мережевих магазинів, включаючи "Розетка", "Цитрус" і "Мойо".
На знижки пішли багато відомих хітів, наприклад, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Вальгалла і Days Gone. Також за акцією можна вигідно придбати підписку Playstation Plus на 12 місяців за 974 грн (замість 1849).
Список цікавого:
- Cyberpunk 2077 — 1499 грн (замість 1999)
- FIFA 21 — 699 грн (замість 2249)
- Outriders — 1499 грн (замість 1999)
- Mass Effect Legendary Edition — 1999 грн (замість 2249)
- Assassin's Creed Вальгалла — 1599 грн (замість 1999)
- Watch Dogs Legion — 1299 грн (замість 1999)
- It Takes Two — 1109 грн (замість 1399)
- Demon's Souls (PS5) — 1999 грн (замість 2299)
- The Last of Us: Part II — 1099 грн (замість 1999)
- Battlefield V — 399 грн (замість 1199)
- Marvel Spider-Man: Miles Morales — 1399 грн (замість 1699)
- Ghost of Tsushima — 1399 грн (замість 1999)
- The Division 2 — 199 грн (замість 399)
- Камера PlayStation 5 HD Camera для PS5/PS 5 Digital Edition — 1739 грн (замість 1999)
Тим часом в Steam проходять невеликі розпродажі зі знижками до 80%. Вигідно можна придбати Outer Wilds, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey і не тільки.
Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні роздають популярний спортивний симулятор NBA 2K 2021.
Автор: Денис Пономаренко