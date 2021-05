У роздрібних магазинах України стартували знижки на ігри для PS4 і PS5

Знижки на ігри для PS4 & PS5 / Sony

Компанія Sony і її роздрібні партнери запустили розпродаж ігор і аксесуарів для консолей сімейства PlayStation. Всі пропозиції актуальні для більшості мережевих магазинів, включаючи "Розетка", "Цитрус" і "Мойо".

На знижки пішли багато відомих хітів, наприклад, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Вальгалла і Days Gone. Також за акцією можна вигідно придбати підписку Playstation Plus на 12 місяців за 974 грн (замість 1849).

Список цікавого:

Cyberpunk 2077 — 1499 грн (замість 1999)

FIFA 21 — 699 грн (замість 2249)

Outriders — 1499 грн (замість 1999)

Mass Effect Legendary Edition — 1999 грн (замість 2249)

Assassin's Creed Вальгалла — 1599 грн (замість 1999)

Watch Dogs Legion — 1299 грн (замість 1999)

It Takes Two — 1109 грн (замість 1399)

Demon's Souls (PS5) — 1999 грн (замість 2299)

The Last of Us: Part II — 1099 грн (замість 1999)

Battlefield V — 399 грн (замість 1199)

Marvel Spider-Man: Miles Morales — 1399 грн (замість 1699)

Ghost of Tsushima — 1399 грн (замість 1999)

The Division 2 — 199 грн (замість 399)

Камера PlayStation 5 HD Camera для PS5/PS 5 Digital Edition — 1739 грн (замість 1999)

Тим часом в Steam проходять невеликі розпродажі зі знижками до 80%. Вигідно можна придбати Outer Wilds, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey і не тільки.

Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні роздають популярний спортивний симулятор NBA 2K 2021.