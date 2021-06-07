У Мережу потрапив геймплей Cyberpunk 2077 від 2013 року

У Мережу злили геймплей Cyberpunk 2077 з 2013 року / CD Projekt

В Інтернеті з'явилися цікаві ролики з ранньої версії рольового проєкту Cyberpunk 2077, датовані 2013 роком. Саму гру, нагадаємо, анонсували 9 років тому, у 2012-му.

Судячи з усього, у відео показаний той прототип Cyberpunk 2077, в якому гравець керував персонажем від третьої особи. Передбачається, що запис дістали з останніх витоків CD Projekt Red.

Також хтось злив нарізки багів від самих розробників. В одному з роликів головний герой катається на величезному хот-догу. Особливо потішно виглядають ці нарізки після слів одного із засновників CDPR Марчіна Івінскі. Після релізу він відверто збрехав про те, що розробники і тестувальники не виявили більшість багів, які були у гравців.

Як розповідав журналіст Джейсон Шрейер, більшість розробників були впевнені, що гру перенесуть до 2022 року, аби довести її до нормального стану. Коли на початку жовтня було оголошено, що гра "пішла на золото", команда продовжувала знаходити критичні недоліки у вигляді відсутніх рядків діалогів і неробочих ігрових механік.

Геймплей Cyberpunk 2077 з 2013 року

Нагадаємо, що реліз Cyberpunk 2077 відбувся в грудні 2020-го, і попри скарги багатьох гравців, вона стала одним з найуспішніших проєктів покоління за кількістю проданих копій під час релізу, а загальні продажі гри підбираються до позначки в 14 мільйонів проданих копій. У CDPR стверджували, що в рамках програми рефандів вони задовольнили близько 30 тисяч запитів, проте в це число не входять продані копії для консолей.

В кінці березня верхівка CD Projekt представила нову стратегію розвитку компанії на найближчі кілька років. З 2022 року компанія почне працювати відразу над декількома ААА-іграми, а онлайн стане важливою частиною зростання Cyberpunk і Відьмака.

Сюжетні рольові ігри все ще залишаться пріоритетом CD Projekt, проте компанія бачить великий потенціал в "онлайн-технологіях" – мультиплеєр в тому чи іншому вигляді планують впроваджувати практично в усі прийдешні проєкти. Крім того, маркетингові кампанії наступних ігор студії будуть значно коротшими і стартувати набагато ближче до фактичної дати виходу гри.