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У Мережу витекли свіжі подробиці нової частини Fable

6 травня 2021, 12:37

Судячи з вакансії Turn 10 Studios, нова Fable розробляється на движку ForzaTech, який використовується в іграх серій Forza Motorsport і Forza Horizon.

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Нову Fable роблять на движку Forza Horizon / Xbox

У липні 2020 року компанія Microsoft представила нову Fable, але інформації по грі поки мало. Шанувальникам популярної серії доводиться чіплятися за будь-яку крихту інформації.

І ось, зі списку вакансій студії-розробника Turn10 стало відомо, що в новій Fable буде використовуватися движок ForzaTech, який використовується в перегонових представниках Forza Motorsport і Forza Horizon.

Як зазначено в списку вакансій:

"Ви хочете мати серйозний вплив на розробку трьох ігор AAA-рівня у двох улюблених франшизах Xbox? ForzaTech – це движок, інструменти і конвеєри, які використовуються в іграх серії Forza Motorsport і Forza Horizon. Окрім додавання нових функцій, таких як трасування променів, для підтримки наступного покоління консолей, ми також розширюємо набір інструментів для підтримки рольової гри з відкритим світом – Fable".

У Fable 4 гравці зможуть досліджувати країну фантастичних істот і чудових місць. Це буде рольова гра з відкритим світом, в яку можливо додадуть деякі мережеві функції. Дата виходу нової Fable залишається невідомою. Реліз відбудеться на Xbox Series і PC, а також в Xbox Game Pass.

Трейлер Fable

Серія ігор Fable створена Пітером Моліньє завжди славилася можливістю зробити вибір і зіткнутися з його наслідками, ви вільні вибрати шлях праведника і допомагати кожному зустрічному, ставлячи інтереси оточення понад власних. Однак ніхто не заважає вам наплювати на мораль і почати лютувати, сіючи хаос і руйнування. Ви можете змушувати серця місцевих жителів стискатися, а коліна тремтіти при одному вашому наближенні.

Попередня частина Fable 3 вийшла ще на минуле покоління консолей, практично 12 років тому.

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