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Коли Сталкер змішали з Fallout – оприлюднено нові кадри з Atomic Heart

13 квітня 2021, 06:26

Гра створюється для ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series. Реліз очікується в поточному році.

Atomic Heart
22 хвилин геймплея Atomic Heart / Mundfish

У Мережі з'явилися 22 хвилини геймплея пригодницького шутера Atomic Heart, в якому можна дізнатися багато нового про гру: зовнішність головного героя, надздібності, монстри і роботи.

А ще, найголовніше, екран смерті, на якому буде червоним по чорному написано: "Помер". Прем'єра гри, як і раніше, намічена на поточний рік для консолей PlayStation і Xbox, а також ПК.

Дія Atomic Heart розгортається в альтернативному всесвіті в період розквіту СРСР. Спеціальний агент КДБ майор Нечаєв під кодовим ім'ям "П3" відправляється на підприємство "3826" в спробах з'ясувати, чому там бешкетують збожеволілі роботи. При створенні гри розробники з Mudfish надихалася творами братів Стругацьких, сучасними серіалами на кшталт "Чорного дзеркала", а також вітчизняними іграми Метро і Сталкер.

Відзначається, що на проходження Atomic Heart буде потрібно близько 20 годин. Для повного розуміння суті того, що відбувається, можуть знадобитися додаткові "забіги". Крім того, розробники передбачили різні рівні складності, додавши "сюжетне проходження", ігровий процес якого адаптований так, щоб з проєктом могла познайомитися більш широка аудиторія. Mudfish порівнює даний рівень складності з Bioshock.

Геймплей Atomic Heart

Системні вимоги Atomic Heart

Мінімальний:

  • Відеокарта – NVIDIA GeForce GTX 780 або AMD Radeon R9 290
  • Оперативна пам'ять – 6 ГБ
  • Процесор – Intel Core i5-2500K або AMD FX 6300
  • Місце на диску – 22 ГБ.

Рекомендований:

  • Відеокарта – NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 580
  • Оперативна пам'ять – 8 ГБ
  • Процесор – Intel Core i7-4770k або AMD Ryzen 5 1500X
  • Місце на диску – 22 ГБ.

Раніше ми зібрали великий матеріал про Atomic Heart, який проллє світло на всі ваші запитання.

Atomic Heart
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