Стали відомі нові подробиці про наступну частину BioShock

У Bioshock 4 буде відкритий світ / Cloud Chamber

Студія Cloud Chamber, відповідальна за розробку наступної частини Bioshock, опублікувала кілька вакансій, з опису яких можна дізнатися нові деталі про прийдешню гру в популярній франшизі.

В цю хвилину компанія наймає програмістів, дизайнерів і сценаристів, старший з яких повинен вміти "створювати виняткові історії з персонажами у відкритому світі", а також брати участь в роботі над основними і побічними завданнями.

Крім цього, Cloud Chamber хочуть реалізувати систему міського натовпу з племінною екологією, що має різний ступінь ворожості штучного інтелекту. Окремо в вакансії згадана система прогресу гравця і економіка, що говорить на користь того, що BioShock 4 буде істотно відрізнятися від попередніх частин серії.

Нагадаємо, що 2K Games анонсувала наступну BioShock в грудні 2019 року, проте виробництво гри стартувала ще у 2018-му. Навіть приблизна дата виходу гри невідома. Як раніше повідомлялося, творчий директор серії Кен Левін в проєкт не залучений.

Серія ігор BioShock залишила великий слід в ігровій індустрії. 3 гри, приголомшливе доповнення, ремастери перших двох частин, а також не реалізована екранізація. Остання частина серії – BioShock Infinite – вийшла в березні 2013 року на ПК, PlayStation 3 і Xbox 360, зібравши найвищі оцінки преси і звання однієї з найкращих ігор в історії.

Трейлер BioShock Infinite

Раніше українські розробники з Frogwares представили перший повноцінний геймплейний трейлер гри Sherlock Holmes: Chapter One, яка розповість історію становлення культового детектива.

Найвідомішому детективу в історії знову належить розслідувати складну і хитросплетену справу, ось тільки на цей раз суто особисте, адже при загадкових обставинах загинула його мати. Та й Шерлоку всього 21 рік, це ще не той прославлений детектив з попередніх ігор студії. Реліз гри обіцяють до кінця цього року, але точної дати поки не називають.