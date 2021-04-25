У Мережі з'явився фінальний білд скасованої гри про "Капітана Блада"

В Інтернет злили білд екшену про Капітана Блада / 1С

Один з користувачів Old-Games опублікував посилання на фінальний білд скасованої гри "Пригоди капітана Блада" – той самий, який так і не змогли випустити, а потім нібито втратили через системного адміністратора.

Раніше в Мережі з'явилося проходження перших рівнів, а також рецензія від DTF. За словами автора тексту, навіть попри застарілі механіки, технічно проєкт дійсно виглядає як готовий продукт – навіть зараз він без проблем запускається у високій роздільній здатності з геймпадом.

Для тих хто не знайомий з історією про гру. "Пригоди капітана Блада" – це повністю закінчена у 2010 році гра, яка з незрозумілих причин так і не була випущена. З чуток, справа в конфлікті між російським ("1С") і європейським (Playlogic) видавцем за торгову марку. За задумом, гра повинна була стати духовним спадкоємцем серії ігор про піратів "Корсари", але з ухилом у бік кінематографічності: з живим морем, кіношними сутичками і книгами Рафаеля Сабатіні як сюжетна основа.

Поки що невідомо, звідки взявся втрачений назавжди білд і чи з одного джерела походять обидва "зливи". Ймовірно, продовження історії "Капітана Блада" ми ще почуємо з часом. А поки що можна познайомитися з "неіснуючою" грою за наступним посиланням.

Пригоди капітана Блада = проходження

Раніше ми зібрали великий матеріал про Atomic Heart – гібрид action/RPG з елементами шутера, який являє собою щось середнє між сталкерівської свободою і коридорними рівнями з Метро.

Гра створюється для ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series. Реліз очікується в поточному році.