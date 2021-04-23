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У Sony розповіли, що PS5 отримає більше ексклюзивів, ніж інші консолі

23 квітня 2021, 13:45

Компанія планує і далі працювати в напрямку придбання нових студій у відповідь на конкуренцію з боку Xbox.

Returnal
Кадр з Returnal / Sony

Президент і виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан дав інтерв'ю японському виданню Nikkei. У ньому він поміркував на тему майбутнього компанії, а також консолі PS5 і PlayStation VR.

За його словами. поточне покоління Playstation матиме набагато більше ексклюзивів, ніж попередні покоління – "ми не кричимо про це, але ми працюємо над тим, аби на PS5 виходило більше високоякісних ігор...".

Компанія планує і далі працювати в напрямку придбання нових талановитих студій у відповідь на конкуренцію з боку Xbox. За словами Райана, компанія також проявляє великий інтерес і до хмарних технологій, які в минулому поколінні не змогли знайти велику аудиторію – "це дуже цікава тема, і я сподіваюся, що нашу стратегію використання "хмар" ми оголосимо пізніше, коли настане час...".

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Президент Sony також пообіцяв продовжити міцну співпрацю з японськими ігровими студіями, які в майбутньому можуть створити багато PS5-ексклюзивів для внутрішнього ігрового ринку Японії. Варто відзначити, що раніше цього року компанія закрила свою найстарішу студію Japan Studio, яка якраз таки фокусувалася на іграх для Японії.

Нагадаємо, що вже наступного тижня, 30 квітня, очікується прем'єра Returnal – одного з найбільших ексклюзивів приставки PlayStation 5, запланованих на цей рік. Вартість стандартного видання в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

Пізніше на цей рік у Sony намічений реліз сиквела Horizon Zero Dawn, який продовжить історію мисливиці Елой. Після подій першої гри життя на Землі стала відновлюватися, але з'явилася нова загроза – невідома хвороба, що заражає тварин і рослини. Для тих, хто свого часу пропустив оригінал, в магазині Sony PS Store в рамках акції "Грайте вдома" проходить безплатна роздача повного видання гри.

Трейлер Horizon Zero Dawn

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 Playstation 5
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