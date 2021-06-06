В Steam дуже швидко набирає популярність новий містобудівний симулятор

Йдеться про "середньовічну" Going Medieval. До 8 червня гру можна придбати зі знижкою 19% за 296 грн.
В одній з попередніх заміток ми детально пройшлися по головних ігрових новинках червня. Одна з них вже щосили штурмує чарти Steam – мова йде про Going Medieval, такий собі гібрид The Sims і середньовічної стратегії.
Лідер минулого тижня Biomutant вибув з Топ-10 чарту Steam. На другому місці розташувався сезонний пропуск для популярного "виживача" ARK: Survival Evolved. Трійку лідерів замкнув піратський онлайн-екшен Sea of Thieves.
Топ-10 ігор в Steam за тиждень (з 31 травня по 6 червня)
- Going Medieval (новинка)
- ARK: Genesis Season Pass
- Sea of Thieves
- Necromunda: Hired Gun (новинка)
- ARK: Survival Evolved
- Valve Index VR Kit
- Grand Theft Auto V
- Mass Effect Legendary Edition
- Battlefield V
- No Man's Sky.
Що ж стосується Going Medieval, то зараз у стратегії 92% позитивних відгуків в Steam і піковий онлайн майже в 10 тисяч гравців. Судячи з перших відгуків, значна частина аудиторії Going Medieval складається з фанатів іншого "виживача" – RimWorld. Серед позитивних моментів гравці відзначають: вдале перенесення механік в 3D, відмінну оптимізацію і невелика кількість помилок.
До 8 червня гру можна придбати зі знижкою 19% за 296 грн.