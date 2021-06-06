В Steam дуже швидко набирає популярність новий містобудівний симулятор

Лідером свіжого чарту Steam стала Going Medieval / Foxy Voxel

В одній з попередніх заміток ми детально пройшлися по головних ігрових новинках червня. Одна з них вже щосили штурмує чарти Steam – мова йде про Going Medieval, такий собі гібрид The Sims і середньовічної стратегії.

Лідер минулого тижня Biomutant вибув з Топ-10 чарту Steam. На другому місці розташувався сезонний пропуск для популярного "виживача" ARK: Survival Evolved. Трійку лідерів замкнув піратський онлайн-екшен Sea of Thieves.

Топ-10 ігор в Steam за тиждень (з 31 травня по 6 червня)

Going Medieval ( новинка )

) ARK: Genesis Season Pass

Sea of Thieves

Necromunda: Hired Gun ( новинка )

) ARK: Survival Evolved

Valve Index VR Kit

Grand Theft Auto V

Mass Effect Legendary Edition

Battlefield V

No Man's Sky.

Що ж стосується Going Medieval, то зараз у стратегії 92% позитивних відгуків в Steam і піковий онлайн майже в 10 тисяч гравців. Судячи з перших відгуків, значна частина аудиторії Going Medieval складається з фанатів іншого "виживача" – RimWorld. Серед позитивних моментів гравці відзначають: вдале перенесення механік в 3D, відмінну оптимізацію і невелика кількість помилок.

До 8 червня гру можна придбати зі знижкою 19% за 296 грн.