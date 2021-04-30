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У Steam з'явилася демоверсія очікуваного хорора Resident Evil Village

30 квітня 2021, 14:49

Охочі зможуть спробувати гру навіть після виходу повної версії 7 числа.

Resident Evil Village
У Steam з'явилася демоверсія RE Village / Capcom

В онлайн-магазині компанії Valve Steam з'явилася демоверсія майбутнього хорора Resident Evil Village, в яку, як зазначено в описі, зможуть зіграти всі геймери в період з 2 по 10 травня.

Ось тільки, судячи зі статистики і опублікованим скріншотам, деяким щасливчикам вже вдалося побродити по селу і замку. Більше сотні використовувало читерську утиліту Cheat Engine, яка дозволила їм пропустити ігровий таймер.

Але більшість з хитрунів так і не змогло під'єднатися до мережі, аби запустити ігровий процес – так що їм доведеться разом з іншими смертними чекати 2 травня. Спочатку 60-хвилинний пробник (село + замок) повинен був бути доступний лише 24 години, а тепер він триватиме цілих вісім днів – до вечора 10 травня. Охочі зможуть спробувати гру навіть після виходу повної версії.

А тим часом до релізу гри залишається рівно тиждень – Resident Evil Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. Події "вісімки" розгортаються через кілька років після фіналу сьомої частини. Ітан і Мія зустрічаються з Крісом Редфілдом, чиї дії призводять до того, що Ітан опиняється в загадковому і засніженому селі.

Resident Evil Village

Вид від першої особи, страшні вороги і пишногруді жінки, головоломки, і навіть торговець з Resident Evil 4, все на місці. Хотілося б сподіватися, що "село" стане не просто придатком до успішної сьомої частини, а по-справжньому захопливою і лячною пригодою. Пітер Фабіано, нинішній продюсер франшизи Resident Evil, пообіцяв що даній грі буде чим здивувати своїх шанувальників і не тільки – оскільки вона увібрала в себе всі кращі елементи попередніх частин, а атмосфера в ній буде більш напруженою ніж у всіх інших представниках серії.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

  • В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;
  • В магазині Steam - 1299 гривень.

Крім того, влітку всі володарі Resident Evil Village отримають Resident Evil Re:Verse - мультиплеєрний проєкт за всесвітом Resident Evil. А якщо ви хочете ознайомитися з передісторією восьмої частини, недавно Capcom опублікувала відповідний ролик.

Раніше стало відомо, що деякі магазини почали продавати очікуваний хорор Resident Evil Village завчасно. Радимо уникати тематичних форумів гри, якщо не хочете зіпсувати враження.

Примітно, що новий витік Resident Evil Village – далеко не перша в історії гри. У середині грудня 2020 року через листопадову атаку хакерів на Capcom в мережу просочилася критична інформація про сюжет, включаючи кінцівку у всіх деталях.

Steam Capcom Resident Evil 8 Resident Evil Village
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