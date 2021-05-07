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У свіжому трейлері Final Fantasy 7 Remake для PS5 показали ключових персонажів гри

7 травня 2021, 17:45

Покращена версія вийде 10 червня і, судячи з трейлера, буде ексклюзивом PS5 щонайменше пів року.

Кадр з Final Fantasy VII Remake
Кадр з Final Fantasy VII Remake / Square Enix

У рамках прямої трансляції, присвяченої серії Final Fantasy, Square Enix показала трихвилинний трейлер оновлення Intergrade, який наповнений спойлерами по грі і прийдешньому DLC.

Як ми вже знаємо, спеціально для перевидання на консолі PlayStation 5 творці гри додають абсолютно новий епізод з Юффі (на PS4 його не буде) як головною героїнею. Але крім цього для гри готують цілий ряд візуальних поліпшень і нових можливостей.

Зокрема, нова версія отримає вдосконалену під нові стандарти графіку, включаючи підвищену роздільну здатність, покращене освітлення, текстури, ефекти туману, і все це зі збільшеною частотою кадрів до 60 FPS. Але на вибір буде два режими продуктивності. А контролер DualSense з інтеграцією тактильного зворотного зв'язку дозволить глибше відчути напружені сутички.

В кінці відео також розкриваються деталі ексклюзивності проєкту – він буде доступний на PlayStation "як мінімум" пів року, тобто до 10 грудня. Intergrade стане доступна 10 червня безплатно для всіх власників гри на PS4, окрім тих, які отримали її під час роздачі в PS Plus. При цьому сюжетне доповнення з Еффі доведеться купувати в будь-якому випадку.

Стандартне видання Final Fantasy VII Remake Intergrade обійдеться у 2199 грн, а за версію Digital Deluxe з додатковим епізодом Yuffie доведеться віддати 2599 грн.

Final Fantasy VII Remake-трейлер PS5-версії

Перша частина саги ремейка Final Fantasy VII вийшла у квітні 2020-го тільки на PS4, де показала рекордні продажі для ексклюзиву – щоправда, через пару місяців їх побила The Last of Us: Part II. Для всіх охочих ознайомитися з грою доступні наступні пропозиції:

  • Final Fantasy VII Remake - 1999 грн;
  • Final Fantasy VII Remake. Цифрове Deluxe-видання - 2399 грн.

Коли чекати другої частини Final Fantasy VII Remake, на жаль, поки невідомо. На цей момент гра знаходиться в "активній стадії розробки", тому навряд чи попереду ще років п'ять очікувань. Швидше, роки два-три.

Final Fantasy 7 Remake
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