У Telegram тепер можна задонатити власнику каналу / Reuters

Слідом за появою групових відеодзвінків в рамках свіжого оновлення, в Telegram завезли інструмент для заохочення власників каналів. Для цього можна застосувати верифікований бот @donate, який використовує технологію Payment 2.0.

Попри те, що бот виглядає нативним рішенням по монетизації від Telegram, це не офіційне рішення – його пропонує сайт smart-glocal.com. Втім, він має галочку верифікацію від команди месенджера.

Умови для прийняття пожертвувань:

Адміністратору каналу потрібно додати бота в адміністратори каналу з правами відправляти і видаляти повідомлення.

Далі відправити в канал команду, по якій бот створить кнопку для пожертвувань.

На каналі має бути більше ніж 1 000 передплатників.

Канал повинен бути публічним і створеним більше ніж 3 місяців тому.

Канал повинен належати до категорій "Розвага" або "Освіта".

Власник каналу повинен пройти верифікацію: відправити паспорт і просканувати свою особу за допомогою сервісу.

Відзначається, що комісії на переказ і виведення коштів поки складають більше ніж 5%, але в майбутньому будуть знижені.

Раніше Главред писав про те, що команда месенджера Telegram істотно спростила процес верифікації для офіційних каналів, груп або ботів – це необхідно для того, щоб користувачі месенджера змогли відрізняти надійні джерела від підроблених.

У списку платформ, наявність "галочок" в яких дозволяє обґрунтувати необхідність у верифікації, з'явилися "ВКонтакті", TikTok і Snapchat. Для подачі заявки необхідно скористатися офіційним ботом @VerifyBot, використовуючи як обґрунтування верифікацію на двох платформах зі списку вище.