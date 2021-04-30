В Україні подорожчали ігри для PlayStation 4

В українському PS Store подорожчали 7 ігор / Sony

Попри те, що видавництво Sony всіляко намагається популяризувати свою нову консоль – PlayStation 5 – головною "улюбленицею" в Україні залишається минуле покоління. Пов'язано це як з ціною на PS4 (вона нижче вартості PS5), так і з дефіцитом новинки.

І на тлі цього стає ще неприємніше від того, що в українському PlayStation Store раптово зросли ціни на ігри для PlayStation 4. Так, наприклад, подорожчали такі тайтли як GT Sport (649 грн замість 549), Dreams (1199 грн замість 1049) і Marvel's Людина-павук (1199 грн замість 1099).

Що ще подорожчало:

"Залізна людина VR" (Iron Man VR) — (1199 грн замість 1049)

Beyond: Two Souls — (949 грн замість 849)

— (949 грн замість 849) Predator: Hunting Grounds — (1199 грн замість 1049)

— (1199 грн замість 1049) Concrete Genie VR— (949 грн замість 799)

При цьому ціни на дискові видання на цей момент залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають. Щоправда, питання того, наскільки довгим буде така "стабільність", все ще залишається відкритим. Нагадаємо, що минулого тижня Sony підвищила вартість останнього творіння студії Naughty Dog "Одні з нас. Частина II" в українському PS Store з 1899 до 1999 грн. Подорожчання аналогічно відбулося без попередження.

Попереднє масове подорожчання ігор в цифровому магазині PlayStation сталося у листопаді 2020 року, коли вартість кількох сотень проєктів сторонніх компаній зросла на 300 грн і більше.

Кадр з The Last of Us 2 / Naughty Dog

Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.