В українському PS Store відбулося чергове підвищення цін на ігри

Кадр з Metro: Exodus / 4a Games

За даними аналітичного порталу PsPrices, минулого тижня в українському онлайн-магазині ігор PlayStation Store прокотилася хвиля різкого підвищення цін на ігри. На частину ігор цінник виріс більш ніж на 20%.

Зміни вартості ігор торкнулися не тільки українського сегмента, але і багатьох інших країн в європейському регіоні. Треба сказати, що ми ще легко відбулися – наприклад, в російському PS Store подорожчали близько 200 ігор.

На момент написання новини подорожчання торкнулося як мінімум чотири гри:

God Of War — 649 грн. (було 549 грн.)

Uncharted: Втрачена спадщина — 649 грн. (було 549 грн.)

The Persistence — 949 грн. (було 474 грн.)

Metro Exodus — 2199 грн. (було 1899 грн.)

Що цікаво, у випадку з останньою підвищення цін торкнулося тільки Gold Edition, тоді як стандартне видання залишилися без змін.

Історія зміни ціни на Metro Exodus / PSPrices

Це вже не перше (і напевно не останнє) підвищення цін в українському PS Store. Раніше вартість ігор змінили й інші видавництва, включаючи Activision Blizzard, Electronic Arts, Square Enix, Codemasters і THQ Nordic. Ексклюзиви самої Sony теж подорожчали. Водночас ціни на дискові видання на цей момент залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають.

Який вихід з ситуації, що склалася, для простого геймера? Купувати ігри зі знижками. Тим більше Sony дуже часто проводить розпродажі у своєму онлайн-магазині. Одна з них якраз триватиме до 8 липня – там можна вигідно купити не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше ніж рік тому.