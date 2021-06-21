У Windows 11 повернеться одна з фішок "сімки"

У Windows 11 з'явиться підтримка віджетів від сторонніх розробників / XDA-Developers

Минулого тижня в Мережу просочилася попередня збірка Windows 11. Вона пролила світло на дизайн і ряд змін майбутньої ОС, включаючи віджети. Вони замінять розділ "Новини та інтереси" з Windows 10.

Як стверджує інсайдер WalkingCat, спочатку в Windows 11 буде підтримка тільки віджетів з браузера Edge і Microsoft Store, але з часом завезуть і можливість додавати сторонні віджети, а користувачі зможуть кастомізувати цю сторінку на свій розсуд.

Втім, розробник Рафаель Рівера, який протестував ранню збірку Windows 11, зазначив, що йому не вдалося виявити API-інтерфейси, пов'язані з віджетами сторонніх розробників. Що, втім, не означає, що це не зміниться в майбутньому – зрештою, систему поки ще навіть не анонсували. Найімовірніше, їх підтримка буде реалізована пізніше,

Як буде виглядати фінальна Windows 11 і коли вона вийде, стане відомо пізніше на цьому тижні; офіційна прем'єра призначена на 24 червня 18:00 за Києвом.

Огляд Windows 11:

Раніше Главред писав про те, що власників ліцензійних копій Windows 7 і Windows 8.1 може чекати приємний сюрприз у вигляді безплатного апгрейда до Windows 11. Оновлення на нову операційну систему пройде так само як і зазвичай: досить зайти в налаштування і погодитися на установку оновлення.

Якщо ж у вас з якихось причин встановлена Windows 8, то оновитися до 11 просто так не вийде. Річ у тому, що ця "вісь" вже не підтримується Microsoft. Тому вам спочатку доведеться оновитися до Windows 10, а вже потім до 11.