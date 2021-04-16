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Творець Diablo II закликав "забити на Blizzard" та її бездушний ремастер

16 квітня 2021, 15:30

У Diablo II Resurrected деякі персонажі зазнали серйозного редизайну. Особливо дісталося Амазонці, вбрання якої стали менш відвертими.

Diablo Immortal
Фанати Diablo II незадоволені цензурою в рімейку / Blizzard

На початку року студія Blizzard Entertainment анонсувала ремейк-ремастер легендарної класичної екшн-RPG Diablo II. І ще до релізу у гравців виникли питання до розробників.

Зокрема, багато хто незадоволений тим фактом, що Амазонка в новій версії гри ледь схожа на себе: її образ став чоловікоподібним і більш нейтральним з точки зору сексуальної привабливості.

З початком альфа-тесту в дискусію про сексуалізацію Амазонки втрутився колишній співробітник Blizzard Марк Керн, який продюсував оригінальну Diablo II. Він звинуватив розробників ремастера в цензурі. Оригінальна гра замислювалася як дорослий витвір в естетиці темного фентезі, в якому всі персонажі виглядали більш сексуально, а балом заправляла готика і екстремальна жорстокість.

Костюм Амазонки в старій Blizzard завжди планували зробити дуже відвертим. Вже тоді знаходилися противники, і команді розробників навіть довелося відстоювати своє творче рішення. Керн не розуміє, навіщо розробники Diablo II Resurrected намагаються тепер згладити кути, зробивши проєкт більш "безпечним".

Це просто безглуздо. Diablo II завжди була дорослою, темною, на межі і, так, навіть трохи сексуалізованою – Марк Керн, продюсер оригінальної Diablo II.

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Оригінальна амазонка в Diablo II / Blizzard
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Амазонка в Diablo II: Resurrected / Vicarious Visions

Йдеться про темне фентезі, для дорослих гравців, а не для дітей. На його думку, в результаті постраждало оригінальне бачення творців проєкту, а робити по-справжньому похмурі ігри тепер можуть тільки незалежні команди – великі видавництва на це більше не здатні. Взагалі, Керн на слова не скупився і прямо радить припинити купувати нескінченні AAA-ремейки/ремастери і переходити в інді-сегмент.

Реліз Diablo II: Resurrected відбудеться у 2021 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series і Nintendo Switch.

Трейлер Diablo II: Resurrected

Раніше стало відомо, що японський видавець Konami після провалу Metal Gear Survive і Contra: Rogue Corps планує довірити розвиток своїх серій стороннім студіям.

Ймовірно, першим проєктом в "новітній історії" Konami може стати ремейк гри Кодзіми Metal Gear Solid, чутки про який давно гуляють мережею.

Diablo 4
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