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Відеоблогер показав дизайн майбутнього iPhone 13 Pro Max

5 травня 2021, 17:12

І заодно порівняв довгоочікувану новинку з iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12
iPhone 12 / кадр з відео

Попри те, що до виходу нового пристрою від Apple залишається близько пів року, в Мережі регулярно з'являються все нові подробиці і зображення новинок.

Цього разу популярний відеоблогер Льюїс Хілсентегер з YouTube-каналу Unbox Therapy на прикладі макета, створеного на основі злитих в мережу креслень, показав дизайн майбутнього iPhone 13 Pro Max, а заодно порівняв його з нинішнім поколінням.

Ключова зміна – зменшений в порівнянні з нинішніми Айфонами "чубчик" і новий дизайн камер. Ширина вирізу становить 26.31 мм проти 34.62 мм в iPhone 12 Pro Max. Тепер датчики системи розпізнавання обличчя Face ID розташовані щільніше, а розмовний динамік перемістився в рамку дисплея, розташувавшись над системою камер TrueDepth.

iPhone 13 Pro Max ліворуч і 12 Pro Max праворуч

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В іншому новий телефон Apple навряд чи буде відрізнятися від iPhone 12 Pro Max. У нього буде такий же металевий корпус з плоскими гранями, знизу, як і раніше, розташовуються роз'єм Lightning і прорізи для динаміка, а логотип розміщений по центру спинки. Можливо, з'явиться нове покриття задньої панелі, яке розв'яже проблему забруднення жирними розводами і відбитками пальців.

Що стосується технічних характеристик, то тут поки відомо лише про можливу появу LPO-екрану з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. При перегляді статичних зображень вона буде знижуватися до 1 Гц заради економії енергії. Також з'явиться режим Always-On Display (завжди включений екран) з зображенням корисної інформації на заблокованому екрані.

Раніше авторитетний аналітик Мін-Чі Куо підтвердив, що Apple повернеться до колишнього графіку випуску, а тому проведе традиційну презентацію у вересні, а не в жовтні, як це сталося у 2020 році.

iPhone 13 показали на відео

Раніше в Мережу просочилися чутки про те, що Apple запустить оновлену підписку З Hi-Fi звуком разом з новими Airpods'ами. При цьому, за словами джерела, вартість підписки після додавання Hi-Fi якості не зміниться – вона як і раніше становитиме $9.99 на місяць в США і 139 грн в Україні.

Очікується, що AirPods третього покоління похваляться переробленим дизайном, схожим на AirPods Pro, включаючи зменшену довжину стрижнів знизу, а також змінні силіконові насадки для комфортної посадки в вушній раковині. Час автономної роботи складе в районі п'яти годин, а коштувати вони будуть дешевше 200 доларів.

Apple iPhone iPhone 12
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