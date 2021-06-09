ВКонтакте стала офіційним партнером E3 2021 – виставку покажуть російською мовою

Кадр з Halo Infinite / Microsoft

Соціальна мережа "ВКонтакте" повідомила, що стала офіційним партнером однієї з найбільших ігрових виставок у світі E3. У спільноті VK Gaming можна буде подивитися офіційну російськомовну трансляцію конференцій виставки E3 2021.

Попри те, що "ВКонтакте" вперше стала офіційним партнером E3, раніше соцмережа вже організовувала спеціальні івенти, присвячені виставці. Так, у 2019 році VK запустила тематичну колекцію відеороликів і прямих трансляцій.

Розклад E3 2021

11 червня

Netflix Geek Week - 11 червня о 19:00 Київ

Deep Silver - 11 червня о 22:00 Київ

IGN Expo - 11 червня о 23:00 Київ

12 червня

Guerrilla Collective - 12 червня о 18:00 Київ

Ubisoft Forward - 12 червня о 22:00 Київ

Devolver Digital-12 червня о 23:30 Київ

13 червня

Gearbox - 13 червня о 00:01 Київ

Microsoft + Bethesda - 13 червня о 20:00 Київ

Square Enix - 13 червня о 22:15 Київ

14 червня

Back 4 Blood - 14 червня о 00:01 Київ

PC Gaming Show - 14 червня о 00:30 Київ

Future Games Show - 14 червня о 02:00 Київ

Take-Two - 14 червня о 20:15 Київ

15 червня

Capcom - 15 червня о 00:30 Київ

Nintendo Direct - 15 червня о 19:00 Київ

16 червня

Bandai Namco - 16 червня 00:25 Київ.

Зрозуміло, "ВКонтакте" – не єдиний спосіб подивитися E3. Стежити за трансляціями можна буде в соцмережах і на каналах E3 – в Твіттері і Фейсбуці, а також на Twitch і YouTube. Раніше портал Windows Central поділився великим матеріалом, присвяченим проєкт, які покажуть на презентації Xbox в рамках майбутньої виставки Е3 2021.

Варто відзначити, що паралельно цьому свій захід проводитиме Джефф Кілі – наприклад, 10 червня о 21:00 по Києву пройде 2-годинне шоу з анонсами. Кажуть, що на ній покажуть новий амбітний проєкт FromSoftware Elden Ring, світ якої допомагав формувати автор "Пісні льоду і полум'я" Джордж Р.Р. Мартін.