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"Вперше в історії сонце не зійшло": головне про новий сезон Destiny 2

4 травня 2021, 19:45

Він стартує вже наступного тижня, 11 травня.

Destiny 2
Головне про новий сезон Destiny 2 / Bungie

Розробники з Bungie презентували наступний сезон свого рольового онлайн-шутера Destiny 2 – "Сплайсер". Він стартує вже наступного тижня, 11 травня і триватиме до 24 серпня цього року.

За сюжетом, Векси занурили Останнє місто в нескінченну ніч, і мирне життя під невсипущим поглядом Мандрівника знову під загрозою. Гравцям належить об'єднатися з таємничим союзником для того, аби звільнити світ від мороку.

Ключовими активностями стануть "Видалення" і "Злом" – спочатку групі з 6 Вартових належить роздобути коди доступу вексів, а потім в щотижневому завданні проникнути в мережу і зруйнувати її зсередини. Основну небезпеку становить Атеон, який ховається в глибині Кришталевих покоїв на Венері. Через просторово-часові розломи Вартовим належить дістатися до могутнього векса і вчасно знищити його – поки він не перетворився на загрозу для всієї Сонячної системи.

У штабі "Ш.Л.Е.М." стане доступно нове крило з видом на вантажний майданчик, в якому "Авангард" розмістить нову технологію сплайсерів і складатиме плани щодо захисту від вторгнення вексів. Також із запуском "Сплайсера" в Destiny 2 з'явиться можливість трансмогрифікації броні, яка дозволить створювати власний зовнішній вигляд для спорядження.

Трейлер наступного сезону Destiny 2 – "Сплайсер"

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Для всіх, хто свого часу пропустив хайп по Destiny 2, це прямий сиквел однієї з найвпливовіших ігор десятиліття. Як і попередня частина, метою гри є поліпшення ігрового персонажа за допомогою заробляння очок досвіду і елементів екіпіровки персонажа. Їх можна отримати за участь в ігровому процесі і виконання "рубежів" – сюжетних або щотижневих завдань.

Активності в Destiny 2 діляться на PvE (гравець проти оточення) і PvP (гравець проти гравця). Окрім сюжетних місій, до PvE-активностей відносяться також нальоти для 3 гравців і рейди для 6 гравців. Гравці можуть переміщатися по відкритому світу гри, виконуючи різні завдання або беручи участь у відкритих заходах. PvP-активності охоплюють режими deathmatch, захоплення зон та інші.

Destiny 2 доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 і PlayStation 5.

Destiny 2
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