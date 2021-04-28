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"Час як потік" – вийшов релізний трейлер PS5-ексклюзиву Returnal

28 квітня 2021, 16:20

Реліз фантастичної гри про героїню на повній небезпек планеті відбудеться вже в цю п'ятницю, 30 квітня.

Returnal
Вийшов релізний трейлер Returnal / Sony

Видавець Sony Interactive Entertainment і розробник Housemarque презентували новий трейлер майбутнього блокбастера Returnal для PS5, який повинен допомогти гравцям остаточно визначитися, чи варта вона своїх 2299 грн.

Проєкт буде працювати на PlayStation 5 в 60 fps з трасуванням променів для світла і динамічним дозволом 4K. З інших технічних ноу-хау – повна симуляція рідин і анімації ворогів і оточення на основі частинок.

Історія Returnal стартує з того, що головна героїня опиняється на незнайомій і дуже дивній планеті під назвою Атропос, знаходить на ній чийсь труп (судячи з усього, власний – як би дивно це не звучало), бореться там з агресивною фауною і навіть натикається на свій будинок – але це, схоже, лише галюцинація. Словом, гравців чекають не тільки динамічні перестрілки, а й якісь хитрі сюжетні хитросплетіння.

Що ж до геймплея, то геймерів чекає roguelike-екшен від третьої особи з елементами bullethell, де їм доведеться ухилятися від безлічі летючих снарядів. Така динамічна концепція вступить в симбіоз з процедурною генерацією рівнів і механікою смерті, яка призводить не до кінця гри, а лише запускає новий виток розвитку подій. Загалом, концепт вельми і вельми цікавий.

Реліз фантастичної гри про героїню на повній небезпек планеті відбудеться вже в цю п'ятницю, 30 квітня. Вартість стандартного видання в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

Returnal - релізний трейлер

Пізніше на цей рік у Sony намічений реліз сиквела Horizon Zero Dawn, який продовжить історію мисливиці Елой. Після подій першої гри життя на Землі стала відновлюватися, але з'явилася нова загроза – невідома хвороба, що заражає тварин і рослини.

Для тих, хто свого часу пропустив оригінал, в магазині Sony PS Store в рамках акції "Грайте вдома" проходить безплатна роздача повного видання гри.

Sony Playstation 5 PlayStation Plus Returnal
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