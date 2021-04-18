Слідом за відеокартами можуть сильно здорожчати жорсткі диски і SSD

Чекаємо дефіцит HDD і SSD / Reuters

Китайські ЗМІ повідомили, що майнери масово скуповують HDD (і SSD теж) місткістю від 4 до 18 ТБ, в результаті чого середня ціна на жорсткі диски в Гонконзі злетіли з 26 до 76 доларів.

Переполох на ринку комплектуючих обумовлений новою криптовалютою ChiaCoin, добувати яку планується шляхом накопичувачів. На відміну від інших криптовалют, для її майнінгу потрібні обсяг і швидкість запису.

На відміну від того ж Біткоїна, який заснований на доказі виконаної роботи, Чіа використовує модель доказу простору і часу. Chia майже не потрібна електроенергія, а тому це екологічно чиста криптовалюта (ми знаємо, що вас хвилює не це). Брем Коен, який створив BitTorrent, придумав Chia, аби використовувати вільний простір на пристроях зберігання даних.

Перевага Chia полягає в тому, що HDD і SSD споживають набагато менше енергії, їх простіше і дешевше відшукати, але про долю цієї криптовалюта говорити поки рано – вона може як злетіти, так і зникнути, не надавши ніякого впливу на індустрію.

Однак, є альтернатива – GeForce NOW

GeForce Now – це ігровий хмарний сервіс, який дозволяє грати в найсучасніші і вимогливі до технічних характеристик гри навіть на старому комп'ютері, або на смартфоні. Для повноцінного задоволення від стрімінгу ігор потрібен лише швидкий доступ до Інтернету.

GeForce Now відрізняється від більшості конкурентів тим, що в ньому необов'язково заново купувати гри. Користувачеві досить синхронізувати з сервісом свій обліковий запис в Steam, Epic Games Store або Ubisoft Connect, після чого можна запускати тайтли прямо зі своєї бібліотеки.

Сервіс доступний по спеціальному посиланню. Якщо ви ще не зареєстровані в GeForce NOW, то не дивуйтеся, що вас переадресує на GFN.ru для створення облікового запису – це партнерська платформа NVIDIA в Україні та країнах СНД. Зараз GeForce Now працює на iOS, Android, а також в браузерах Chrome і Safari.

У лютому цього року компанія NVIDIA запустила у продаж відеокарти Geforce RTX 3060, які повинні були стати нерелевантними для майнерів через вбудованого обмежувача, що знижує продуктивність при майнінгу.

На жаль, дива не сталося – китайські майнери менш ніж за місяць знайшли спосіб обійти вбудоване обмеження,