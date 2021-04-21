Зустрічайте Polaroid Go – кишенькову камеру для любителів миттєвої фотографії

З'явилася найменша камера Полароїд / Polaroid GO

Компанія Polaroid оголосила про вихід нової кишенькової камери для любителів миттєвої фотографії. Новинка називається Polaroid Go, а позиціюють її як найменшу у світі аналогову камеру миттєвого друку.

Як розповів головний дизайнер Polaroid Ігнасіо Жермаде, аби домогтися таких мініатюрних розмірів, розробникам довелося розташовувати внутрішні компоненти немов в тривимірному тетрисі.

Камера укладена в мініатюрний корпус – габарити складають всього 105х84х61 мм, – живиться від вбудованого акумулятора місткістю 750 мАг, якого вистачить на 15 картриджів (приблизно 240 знімків), і поставляється з досить широким набором функцій, включаючи можливість установки подвійної експозиції, дзеркало для селфі і спалах.

Новинка використовує фірмову плівку Go – розмір знімків 47×46 мм, при фактичному розмірі зображення 47 x 46 мм На прояв кольорового знімка потрібно приблизно 10-15 хвилин. Вони друкуються на фірмовому фотопапері нестандартного розміру – 6.65 x 5.4 см.у комплекті з камерою є дві пачки, а далі доведеться докуповувати її окремо. Картридж з 16 карток обійдеться у 20 євро (близько 660 грн).

Polaroid Go вже доступна для попереднього замовлення за ціною 119,99 євро (~4000 грн). Це вартість за набір з камери і кольорових картриджів. Можна взяти і версію без картриджів в комплекті за 99,99 євро (~3400 грн). У продажу пристрій з 27 квітня.

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Колонка вже доступна в українському роздробі, в тому числі в офіційному українському онлайн-магазині виробника, за рекомендованою ціною 4499 грн у дев'яти варіантах забарвлення.