Випущений перший у світі геймерський браузер для смартфонів: навіщо він потрібен

Кадр з Control / Remedy

У 2019 році на ПК вийшов, як заявляють розробники, перший геймерський браузер Opera GX і на тлі швидкорослої популярності – зараз ним користуються понад 9 млн геймерів – було вирішено випустити версію для мобільних платформ.

Відсьогодні браузер Opera GX Mobile доступний в бета-версії на Android і iOS, проте вже через кілька тижнів він стане доступним для звантаження всім охочим.

Фішками Opera GX Mobile стали "сміливий Ігровий дизайн", можливість встановити різні колірні тіні, а також налаштувати навігацію за допомогою кнопки швидкого доступу. А ще у нього є вбудований захист від прихованого майнінгу на сайтах, блокувальник реклами і автоматичне підтвердження згоди на використання cookie.

Окремо автори відзначають розділ GX Corner під пошуковим рядком – там збираються актуальні новини про ігри, інформація про свіжі релізи, знижки та розпродажі. Opera GX Mobile також використовує функцію My Flow, яка дозволяє геймерам синхронізувати мобільний браузер з десктопним простим скануванням QR-коду, що зображається в десктопному браузері. Вона також дозволяє передавати файли зі смартфона на ПК і навпаки, ділитися нотатками, зображеннями, гайдами і білдами персонажів.

Раніше старша версія браузера поповнилася зручною функцією, завдяки якій можна відкривати мініверсії популярних стрімінгових платформ Spotify, Apple Music і YouTube Music з функцією управління відтворенням.

Доступ до нової функції "Програвач" можна отримати на бічній панелі браузера під розділом месенджерів.