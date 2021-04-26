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Вийшли два нових трейлери по майбутній грі Life is Strange 3

26 квітня 2021, 15:00

Реліз новинки відбудеться 10 вересня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Stadia і PC. Так, реліз саме повної версії проєкту – більше ніяких епізодів.

Life is Strange: True Colors
Кадр з Life is Strange: True Colors/ Square Enix

Видавництво Square Enix і студія Deck Nine опублікували два нових роликів з майбутньої гри Life Is Strange: True Colors, які присвятили персонажам Алекс і Стеф.

Перший ролик розповідає про головну героїню Алекс, яка приїжджає в гірське маленьке містечко Хейвен-Спрінгс, аби возз'єднатися там зі своїм братом Гейбом, якого вона не бачила 8 років після того, як потрапила в прийомну сім'ю.

Через деякий час Гейб гине в результаті таємничого нещасного випадку, після чого Алекс починає власне розслідування, в процесі якого використовує свій незвичайний дар – силу психічної емпатії, яка дозволяє головній героїні читати і маніпулювати емоціями інших людей (для неї вони проєктуються як різноколірні аури, за кольором яких вона визначає, що ці люди відчувають в цю хвилину).

Другий ролик присвятили дівчині Стеф, однокласниці Хлої Прайс з Life is Strange: Before the Storm, з якою гравці зможуть завести романтичні стосунки. Творці описують її як "королева ботанів, любителька настолок, майбутній гейм-дизайнер, діджей на місцевому радіо і майстер гри на барабанах".

Раніше стало відомо, що Стеф присвятять прийдешнє доповнення Wavelengths.

Очікується, що нова гра в серії буде ближче до першої частини в плані тону і атмосфери. Як і раніше, розвиток сюжету відбуватиметься за допомогою спілкуванні головних героїв – гравцям належить зробити чимало моральних виборів, які матимуть свої наслідки в міру просування. Вихід гри заплановано на 10 вересня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbos Series S/X.

Майже одночасно з релізом гри очікується випуск Life is Strange Remastered Collection. Це збірка, що включає поліпшені версії оригінальної Life is Strange і приквела Before the Storm. Life is Strange Remastered Collection отримає оновлені візуальні ефекти і поліпшену анімацію персонажів. Точна дата виходу збірки поки не називається.

Як приблизний термін вказують осінь цього року. Збірник вийде на платформах ПК, PS4, Xbox One і Stadia. Покупці версії Life is Strange: True Colors Ultimate Edition отримають копію Remastered Collection. Збірник також можна буде купити окремо.

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