Вийшли нові трейлери Far Cry 6: в доповненнях дадуть зіграти за Вааса та інших лиходіїв

Вийшли нові трейлери Far Cry 6 / Ubisoft

Пропонуємо до вашої уваги свіжі трейлери шостої частини в популярній серії шутерів Far Cry з минулого вчора стріму Ubisoft, де був один несподіваний показ – він якимось дивом не встиг з'явитися в Мережі.

По-перше, кінематографічний трейлер про нелегку долю мігрантів, яких особисто ель президент Антон Кастільо виловлює в море і "відпускає", з метою дати урок своєму недолугому синочку. Саме його реформи стали причиною тривалої ізольованості країни від зовнішнього світу.

А по-друге, Season Pass для Far Cry 6 дозволить влізти в шкуру головних лиходіїв останніх трьох ігор серії – Вааса (Far Cry 3), Пейгана Міна (Far Cry 4) і Йосипа Сіда (Far Cry 5). Судячи з ролика, дія розгорнеться на відомих локаціях минулих частин, тому варто очікувати і якийсь сюжетний контент. До того ж до складу абонемента увійде стьобний Far Cry 3: Blood Dragon з відсиланнями до бойовиків 80-х.

Far Cry 6 виходить 7 жовтня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One і PC. Оновлення до версії для PS5 і Xbox Series буде безплатним. Розробники відзначають, що роблять все можливе, щоб гра відмінно себе почувала на консолях минулого покоління.

Події гри, нагадаємо, відбуваються на одному з Карибських островів, а в центрі сюжету – відносини диктатора (його "зіграє" популярний актор Джанкарло Еспозіто) і його сина-тінейджера. У грі буде доступний офлайновий сингл-режим, а також онлайн-мультиплеєр на два гравці.