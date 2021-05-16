WhatsApp стане платним? Шахраї придумали нову схему обману користувачів

Під виглядом нової політики WhatsApp шахраї виманюють у користувачів гроші / Reuters

Вчора, 15 травня, команда WhatsApp таки оновила користувацьку політику сервісу, чим було обурено багато користувачів. З-за цього з'являється велика кількість нових шахрайських схем, спрямованих на виманювання грошей у користувачів месенджера.

Найпоширеніша на цю мить схема шахрайства – так звані "листи щастя" – з інформацією, що для них месенджер стане платним, якщо вони не виконають певні умови.

Зокрема, пропонується переслати отриманий лист 10 контактам, причому вартість одного становить 1 євроцент.

Користувачі WhatsApp почали отримувати шахрайські листи / Telegram-канал"підйом".

Що примітно, Facebook, до складу якої входить WhatsApp, використовувала схожу тактику "залякування" щодо своїх користувачів, натякаючи на можливу втрату безплатного доступу до соціальних мереж, якщо користувачі не дадуть дозвіл на збір даних. Facebook та Instagram відреагували на нові правила конфіденційності в недавньому оновленні iOS 14.5.

Нагадаємо, раніше месенджер WhatsApp повідомив про те, що після 15 травня перестане працювати у користувачів, які не прийняли оновлену угоду. Компанія не видалить і не деактивує облікові записи тих, хто не прийме нові правила конфіденційності. Замість цього користувачі, які ще не погодились на нові правила, частіше побачать спливне вікно з нагадуванням.