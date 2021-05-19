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Microsoft підтвердила, що більше не буде працювати над Windows 10X

19 травня 2021, 15:22

Вперше про це повідомляли ЗМІ на початку травня. Полегшену версію ОС розробляли багато років і спочатку хотіли випустити у 2020 році.

Комп'ютер на Windows 10
Microsoft поховала Windows 10X / Microsoft

Microsoft у своєму офіційному блозі оголосила про початок поширення функціонального оновлення Windows 10 (21h1) і закриття операційної системи Windows 10X, яка призначалася для пристроїв з подвійним дисплеєм.

Вперше про це повідомляли ЗМІ на початку травня. Полегшену версію ОС розробляли багато років і спочатку хотіли випустити у 2020 році, але пандемія змінила плани Microsoft

Компанія відзначила, що найкращі напрацювання з Windows 10X будуть перенесені в попередні збірки традиційної операційної системи, наприклад, там з'явився новий контейнер додатків, покращилися голосове введення і сенсорна клавіатура.

Microsoft продовжить інвестувати в технології, які спочатку створювалися для Windows 10x і знайде їм застосування. Але майбутнє двоекранних планшетів Surface Neo, схоже, зависло в повітрі, відзначає Verge. Вони повинні були вийти ще наприкінці 2020 року.

Windows 10X могла стати ідеальною оболонкою для комп'ютерів з низькою продуктивністю, проте з початком пандемії, коли попит на ПК став стрімко зростати, систему вирішили адаптувати під традиційні ноутбуки і "полегшити" її для запуску на недорогих машинах, в результаті вийшло щось схоже на Chrome OS.

Вихід Windows 10X перенесли на весну 2021-ого, потім відклали на осінь, а тепер і зовсім вирішили заморозити проєкт полегшеної ОС. Можливо, просунуту систему роботи з двома дисплеями теж з часом реалізують в одному з майбутніх апдейтів.

Раніше цього року компанія Corel випустила велике оновлення Parallels Desktop версії 16.5, де з'явилася нативна підтримка ARM-чіпів Apple Silicon і, отже, можливість запускати Windows 10 ARM на новітніх комп'ютерах Mac (M1).

Якщо коротко, що тепер будь-який власник Mac на чіпі M1 зможе запустити Windows 10. На цей момент все працює відмінно, проте не підтримуються x64 додатки (а таких більшість), але в найближчому майбутньому це обіцяють виправити.

Microsoft Windows операційна система Windows 10
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