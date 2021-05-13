Xiaomi анонсувала бездротові навушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro

Xiaomi представила бездротові навушники FlipBuds Pro / Xiaomi

Xiaomi презентувала свої нові флагманські навушники FlipBuds Pro з системою активного шумозаглушення і підтримкою одночасного підключення декількох пристроїв.

Новинка має чорний глянсовий корпус і оснащена 11-міліметровими динамічними випромінювачами з опором 16 Ом і композитною діафрагмою. В компанії стверджують, що модель пройшла близько 20 варіантів модифікацій, аби забезпечити комфортне тривале носіння.

Працюють FlipBuds Pro під управлінням чіпа Qualcomm QCC5151, який забезпечує низьке енергоспоживання і підтримку кодеків aptX Adaptive, SBC і AAC. Також тут встановлені три мікрофони: один вловлює звук ззаду, другий – спереду, а третій фокусується на мові під час телефонних розмов.

Активне шумозаглушення заглушає звуки гучністю до 40 дБ і працює в трьох режимах: повсякденному, офісному і для подорожей. На додаток є прозорий режим, що дозволяє чути оточення.

Завдяки Bluetooth 5.2 можна під'єднати одну пару до декількох пристроїв і швидко перемикатися між ними, або з'єднати дві пари з одним смартфоном або ноутбуком, щоб удвох слухати одну і ту ж музику або дивитися фільм.

Заявлений час автономної роботи становить 7 годин (5 годин з включеним шумозаглушенням). Загальний час автономної роботи з урахуванням кейса становить 28 і 22 години відповідно. 5 хвилин підзарядки в даному Кейсі забезпечать до двох годин безперервного прослуховування, а на повне заповнення запасу енергії піде всього лише 35 хвилин.

Xiaomi FlipBuds Pro надійдуть у продаж 21 травня 2021 року за роздрібною ціною в 799 юанів (близько 3420 грн). Apple AirPods Pro офіційно продаються в Україні за ціною в 8299 грн.

Раніше стало відомо, що ціна на Xiaomi Mi 11 Ultra в Україні виявилася найвищою у світі – навіть в Європі ультрафлагман дешевше. Смартфон у версії 12 + 256 ГБ оцінили в 44 999 гривень. Для порівняння, в цій комплектації Mi 11 Ultra на китайському ринку коштує 6499 юанів (~27 999 грн).