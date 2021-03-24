Дівчина-хакер зламала Assassin's Creed Valhalla – гра вже на торрентах

Assassin's Creed Valhalla стала доступна на торрентах / Ubisoft

Твіттер-аккаунт CrackWatch, який відстежує зломи ігор, повідомив, що пригодницький екшен Assassin's Creed Вальгалла став доступний на торрентах – через 134 дні після свого офіційного релізу.

Зламати останніх "Ассассинів" вдалося відомій дівчині-хакеру під ніком Empress. В минулому вона вже обійшла захист Red Dead Redemption 2, Death Stranding, недавнього ремейка Mafia і багатьох інших проєктів.

Гра з'явилася на піратських ресурсах, причому там можна знайти не тільки стандартну версію Assassin's Creed Valhalla, але і Gold Edition. Крім того, зламана версія працює на системах під управлінням Windows 7 і 8, коли ліцензійна версія підтримує тільки Windows 10. Як виявилося, саме захист Denuvo вимагає наявності W10, коли сама гра прекрасно працює і на старіших ОС.

Редакція Главред ні в якому разі не заохочує піратство – дана інформація представлена виключно для ознайомлення.

Assassin's Creed Вальгалла вийшла 10 жовтня 2020 року і показала кращий старт з продажу в історії серії. Ряд великих видань (Game Informer, PC Gamer, Eurogamer) залишилися задоволені грою і поставили її від 9 балів і вище. Вони відзначають захопливу історію з цікавими головними героями, величезний світ, повний секретів і цікавих знахідок, відмінну акторську гру і непогано опрацьовані місії.

Втім, чимало ресурсів оцінили цю частину Assassin's Creed на 6 балів і нижче. З негативних моментів виділяють наявність в пригоді рутини з повторенням одних і тих же зайнятостей, а також неабияку забагованість. За словами критиків, гра жертвує історією на користь масштабів і"епічних битв".

Гру можна купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштує 1 899 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1699 гривень;

В магазині EGS - 915 гривень;

Трейлер Assassin's Creed Вальгалла

Відзначимо, що торік серія Assassin's Creed подолала позначку у 155 мільйонів проданих примірників. Станом на сьогодні це наймолодша ігрова франшиза, якої вдалося досягти подібного, причому на це пішло менш ніж десять років.