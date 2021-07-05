Журналіст Bloomberg підтвердив правдивість витоків щодо GTA 6

Що відомо про GTA 6 / Rockstar

Шерлок Холмс від світу ігрової журналістики Джейсон Шрайер підтвердив правдивість даних щодо довгоочікуваної відеогри GTA 6, які в кінці червня повідомив інсайдер Том Хендерсон.

Про це Джейсон розповів на своїй сторінці у Твіттері, відповідаючи на питання одного з користувачів. За словами журналіста, все, що сказав інсайдер Том Хендерсон, сходиться з інформацією з його джерел.

Хендерсон, який раніше повідомляв перевірену інформацію про ігри серії Call of Duty і Battlefield, заявив, що GTA 6 спочатку планували випустити у 2023-му, але пандемія внесла свої корективи, і тепер гра вийде не раніше 2024-2025-го. Місцем дії стане сучасний і сильно відеозмінений Вайс-Сіті, а на вибір буде доступний персонаж жіночої статі.

Карта міста виявиться не такою великою, як багато хто очікує, але вона буде розширюватися і змінюватися з виходом оновлень – на манір карти в Fortnite, яку розробники змінювали по ходу сюжету і початку нових сезонів. Якщо говорити про платформи, то GTA 6 з'явиться тільки на поточному поколінні консолей і ПК.

Ролик Тома Хендерсона про GTA 6

Нагадаємо, що 11 листопада поліпшені версії GTA V і GTA Online доберуться до нових консолей PS5 і Xbox Series X|S. Автори обіцяють безліч поліпшень по частині технологій, графіки і продуктивності, а також ряд "нових можливостей", аби випущений у 2013 році бойовик по максимуму використовував можливості "некст-гену".

А передплатники PS Plus отримають безплатний доступ до мультиплеєра протягом перших трьох місяців.