Capcom вперше показала геймплей на Resident Evil 8 на старих консолях

Геймплей Resident Evil Village на PS4 Pro / Capcom

До виходу Resident Evil 8 Village залишається трохи більше ніж місяць, а це означає, що компанії Capcom, яка намітила реліз свого хорора на 8-е травня, настав час переходити від новинних потоків до більш речових демонстрацій.

Портал IGN опублікував дебютний геймплей Resident Evil Village з "пастгена" PS4 Pro, продемонструвавши кілька вже знайомих сцен і пару нових моментів.

Візуально нове творіння японців виглядає плюс-мінус однаково на обох консолях від Sony, різниця можлива в роздільній здатності і продуктивності. PS4-версія Resident Evil 8: Village поки що тільки помітно втратила тіні в деяких місцях і м'яке освітлення, порівнюючи з більш просунутою версією – в цілому, нічого критичного.

Крім того, найближчим часом IGN обіцяв поділитися новими подробицями в рамках тематичного Місяця, присвяченого хорору.

Геймплей Resident Evil Village на PS4 Pro

Resident Evil: Village (в просторіччі – Resident Evil 8), готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. Події восьмої частини продовжують історію визнаної критиками Resident Evil 7 Biohazard. Нова сюжетна лінія починається з того, що Ітан Уінтерс і його дружина Міа мирно живуть на новому місці, Вільні від минулого. Вони роблять перші кроки в спільному житті, як раптом трапляється нова трагедія.

До цього очікується реліз другої демоверсії хорора, яка буде містити контент з фінальної збірки гри. Прийдешній демо-епізод буде доступний на всіх платформах.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.