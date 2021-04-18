Журналісти показали жахи ігрового світу Resident Evil: Village

Новий трейлер Resident Evil Village / Capcom

В продовження постачання свіжих деталей про Resident Evil: Village, журналісти Game Informer опублікували нові кадри геймплея з майбутнього хорора.

На цей раз гравців знайомлять з безіменним селом, в якому ви будете проводити певну частину часу. Всупереч великій кількості трупів (як людей, так і не тільки) по всьому селі, локація також стане домом для безлічі живих звірів, на яких можна полювати.

Розробники з Capcom продовжують розвивати велику серію хорорів і в цей раз геймерів чекає продовження ідей Resident Evil 7 (хоча своєю стилістикою і атмосферою гра більше нагадує культову четверту частину). Події RE: Village розгортаються через кілька років після фіналу сьомої частини. Ітан і Мія зустрічаються з Крісом Редфілдом, чиї дії призводять до того, що Ітан опиняється в загадковому і засніженому селі.

Вид від першої особи, страшні вороги і пишногруді жінки, головоломки, і навіть торговець з Resident Evil 4, все на місці. Хотілося б сподіватися, що "село" стане не просто придатком до успішної сьомої частини, а по-справжньому захопливою і лячною пригодою. Пітер Фабіано, нинішній продюсер франшизи Resident Evil, пообіцяв що даній грі буде чим здивувати своїх шанувальників і не тільки – позаяк вона увібрала в себе всі найкращі елементи попередніх частин, а атмосфера в ній буде більш напруженою ніж у всіх інших представниках серії.

Resident Evil Village - Прогулянка селом

Тим часом до релізу гри залишається менше місяця – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. За тиждень до релізу всі охочі зможуть оцінити 60-хвилинне демо, яке буде містити контент з фінальної збірки гри.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.