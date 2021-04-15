Свіжий геймплейний ролик Resident Evil 8 присвятили полюванню і крафту

Новий ролик по Resident Evil Village / Capcom

В продовження постачання свіжих деталей про Resident Evil: Village, журналісти Game Informer опублікували нові кадри геймплея з майбутнього хорора. Основний упор демонстрації в ньому зроблений на крафті.

Перш за все звертають увагу на новий його елемент – полювання і видобуток м'яса з тварин, що святкуються по сільській місцевості.

Відзначається, що у гравців буде багатий вибір для приготування їжі – від рибок до свиней. Однак, не всі з тварин дозволять Ітану Вінтерсу спокійно вбити себе. Деякі почнуть атакувати його, якщо відчують небезпеку. Здолавши тварину, Ітан може отримати інгредієнти, необхідні для створення страв на кухні Дюка – а вони дадуть поліпшення, які напевно дуже знадобляться при зустрічі з ворогами.

Ряд інших елементів ігрового процесу вже знайомий по Resident Evil 7: Biohazard – відносною новизною для частини здається, хіба що, спосіб укладання предметів в інвентарі, який був запозичена з Resident Evil 4. Що цікаво, золоті монети, які можна знайти, "облутав" кишеньки убитих ворогів називаються "леї". Примітний цей момент тим, що "лей" – це назва реальної валюти Румунії, в якій вона встановлена.

Новий ролик по Resident Evil Village

Тим часом до релізу гри залишається менше місяця – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. До цього очікується реліз другої демоверсії хорора, яка буде містити контент з фінальної збірки гри. Прийдешній демо-епізод буде доступний на всіх платформах.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.