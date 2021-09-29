1 мільйон гривень за вакцинацію: школа на Івано-Франківщині отримає солідну нагороду

Школа на Івано-Франківщині отримає мільйон гривень за 100% вакцинацію працівників. Таку нагороду навчальному закладу пообіцяв мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Переможцем стала Деповська гімназія з села Вовчинці - там щеплення отримали всі 44 працівники, пише 24 канал.

"Маємо школу, яка отримає мільйон гривень на розвиток інфраструктури. Це Вовчинецька гімназія, де вакцинувалися 44 працівників з 44. Ще чотири заклади громади мають понад 95-96% вакцинації. Це теж досить високий показник", - повідомив Марцінків.

Градоначальник Івано-Франківська додав, що цю суму гімназія з села Вовчинці отримає на розвиток інфраструктури.

Заохочення і покарання: що ще говорив мер Івано-Франківська про вакцинацію

Раніше Руслан Марцінків висунув вимогу до своїх співробітників, пригрозивши звільнити невакцинованих від CCOVID-19 працівників міськради і дав їм двотижневий термін на проведення вакцинації.

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Також чиновник говорив, що особисто заплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Однак, пізніше він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook сказав, що всього лише пожартував.

читайте також"Перевірте календар щеплень": в Україні зібралися дозволити вакцинацію всіх дітей від 12 років"Дам премію в 100 тисяч гривень тій, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації. Жартую, звичайно. Але в сказаному смішного мало", - підсумував Марцінків.

Раніше ми повідомляли, що в Україні чиновників і вчителів хочуть включити до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від вакцинації від COVID-19 їх будуть усувати від роботи.