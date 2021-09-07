"100 тисяч тієї, яка завагітніє після щеплення": мер Івано-Франківська висловився з приводу вакцинації

Цікаво, що керівник міського перинатального центру Марія Бойко відразу сказала, що в її установі точно й відразу готові виконати доручення мера.
Івано-Франківський градоначальник Руслан Марцінків заявив, що заплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації від коронавірусу COVID-19.Про це повідомляє Zaxid.
Таким чином градоначальник хотів спростувати поширюваний антивакцинаторами міф про те, що після вакцинації від коронавірусу COVID-19 жінки позбавляються можливості вагітніти.
Під час оперативної наради у мера була присутня керівник міського перинатального центру Марія Бойко, яка зазначила, що в установі готові виконати доручення.
"Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити", – сказала вона.
Через кілька годин після засідання Марцінків на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook сказав, що всього лише пожартував.
"Дам премію в 100 тисяч гривень тій, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації. Жартую, звичайно. Але в сказаному смішного мало", - зазначив він.
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Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків висунув вимогу до своїх співробітників.
Він пригрозив звільнити невакцинованих від 19 працівників міськради і дав їм двотижневий термін на проведення вакцинації.