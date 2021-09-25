11-річна дівчинка викинулася з вікна після розмови з батьками: деталі трагедії в Умані

Такого вчинку від дитини ніхто не очікував / скріншот з відео

В Умані 11-річна дівчинка розбилася на смерть, стрибнувши з вікна своєї квартири на 8-му поверсі. Трагедія сталася, коли вдома була вся сім'я.

Того вечора батьки не помітили нічого дивного в поведінці дочки. Насторожив дорослих тільки її мобільний телефон, на який приходили повідомлення. Однак, зізнаватися, з ким веде листування, дівчинка не захотіла, розповіли в сюжеті " Надзвичайних новин ".

Після розмови з батьками вона побігла до своєї кімнати, відкрила вікно і кинулася з 8-го поверху.

Батько Насті каже, що попросив дочку розблокувати телефон і показати, що за смс їй приходять. Але такої реакції від дитини ніхто не очікував.

Дівчинка впала на клумбу під будинком, але дива, на жаль, не сталося. Лікарі відразу констатували смерть школярки.

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Дівчинка померла на місці / скріншот з відео

У школі, де вчилася Настя, також повірити не можуть, що вона пішла на такий крок і навіть поняття не мають, хто або що підштовхнуло дитину до суїциду. Дівчинка була відмінницею, тихою і дуже талановитою.

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