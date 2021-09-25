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11-річна дівчинка викинулася з вікна після розмови з батьками: деталі трагедії в Умані

25 вересня 2021, 13:53
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Настя втекла до своєї кімнати, відкрила вікно і кинулася з 8-го поверху.

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Такого вчинку від дитини ніхто не очікував / скріншот з відео

В Умані 11-річна дівчинка розбилася на смерть, стрибнувши з вікна своєї квартири на 8-му поверсі. Трагедія сталася, коли вдома була вся сім'я.

Того вечора батьки не помітили нічого дивного в поведінці дочки. Насторожив дорослих тільки її мобільний телефон, на який приходили повідомлення. Однак, зізнаватися, з ким веде листування, дівчинка не захотіла, розповіли в сюжеті "Надзвичайних новин".

Після розмови з батьками вона побігла до своєї кімнати, відкрила вікно і кинулася з 8-го поверху.

Батько Насті каже, що попросив дочку розблокувати телефон і показати, що за смс їй приходять. Але такої реакції від дитини ніхто не очікував.

Дівчинка впала на клумбу під будинком, але дива, на жаль, не сталося. Лікарі відразу констатували смерть школярки.

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Дівчинка померла на місці / скріншот з відео

У школі, де вчилася Настя, також повірити не можуть, що вона пішла на такий крок і навіть поняття не мають, хто або що підштовхнуло дитину до суїциду. Дівчинка була відмінницею, тихою і дуже талановитою.

читайте такожБатьки залишили дитину на знайомих: однорічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки в ХарковіТим часом у поліції відкрили провадження за фактом доведення до самогубства. Слідчі опитують рідних, друзів і вчителів. Також вилучили мобільний телефон Насті, який вона так і не розблокувала.

Раніше ми повідомляли, що в Україні серед підлітків набирає популярності нове небезпечне захоплення, коли діти нюхають освіжувачі повітря і вдихають небезпечний для здоров'я газ для запальничок. Нещодавно в Дніпрі через таку "розвагу" вже загинула дитина - 15-річний хлопець вдихнув газ з балончика для заправки запальничок і тут же помер.

Також ми повідомляли, що в Києві 17-річна дівчина намагалася вчинити суїцид і стрибнути з балкона на 25-му поверсі. Патрульний, який прибув на виклик, зумів врятувати її буквально в останній момент. Інцидент стався на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі столиці.

Автор: Сергій Кущ
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новини України суїцид
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