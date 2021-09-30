11 тисяч доларів за безкоштовну операцію: хірург в Одесі наживався на хворих

Кардіохірурга вже звільнили / od.gp.gov.ua

В Одесі судитимуть лікаря- кардіохірурга, який незаконно збагачувався за рахунок пацієнтів. Медик брав гроші за операції, які є безкоштовними.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього завідуючого відділенням кардіохірургії однієї з комунальних медичних установ Одеси за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Медика затримали в травні цього року, коли він отримав 11 тисяч доларів США від пацієнта. У таку суму кардіохірург оцінив проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти.

Фото: od.gp.gov.ua

"Такого роду операції за законодавством України повинні проводитися безкоштовно, придбання протезів, клапанів, шунтів і т.д. здійснюються за бюджетні кошти. Зараз обвинуваченого звільнили із займаної посади", - повідомили в прокуратурі.

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