12 людей в одному легковику: на Волині авто влетіло в дерево, загинула дитина і двоє дорослих

У салоні авто було семеро дітей 2011-2019 років народження / Фото vl.npu.gov.ua

У неділю, 18 липня, біля села Печихвости Луцького району Волинської області сталася смертельна ДТП. Загинули двоє дорослих і дитина, ще дев'ять - постраждали.

На момент аварії в легковику перебували 12 осіб, з них семеро дітей. 30-річний водій Ford Focus не врахував дорожню обстановку, з'їхав на узбіччя, внаслідок чого допустив зіткнення з деревом, повідомили в пресслужбі Нацполіції.

В результаті зіткнення загинула доросла жінка, чотирирічна дівчинка і сам водій авто. Решта пасажирів - троє дорослих та шестеро дітей 2011-2019 років народження - дістали політравми та переломи, частину з них доправили до медичних закладів Горохова та Луцька з різними травмами та забоями, їм надається необхідна допомога.

На місці працювали правоохоронці та рятувальники. Поки незрозуміло, як і навіщо 12 осіб розмістилися в одному легковому автомобілі.

На місці смертельної ДТП працювали правоохоронці та рятувальники / Фото vl.npu.gov.ua

Поліція встановлює всі деталі летальної аварії, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.3 ст. 286 КК України.

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Як повідомляв Главред, схожа смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 11 липня в Київській області біля села Ревне.

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У момент аварії у салоні автомобіля знаходилися дванадцять осіб, зокрема і четверо дітей. В результаті двоє пасажирів загинули, зокрема семирічна дівчинка, ще три людини потрапили в лікарню, двоє з них – діти.