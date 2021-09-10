12-річну дитину з ножовим пораненням відвезли в лікарню прямо зі школи на Київщині: що сталося

До школи для розслідування приїхали ювенальні поліцейські / фото : kv.npu.gov.ua

У місті Біла Церква Київської області школяр опинився в лікарні після гри з канцелярським ножем на уроці.

12-річний хлопчик, коли розважався з гострим предметом, необережно чиркнув лезом собі по зап'ястку, повідомили в поліції області.

"Ювенальні поліцейські, які виїхали на місце, з'ясували, що під час уроку малолітній намагався дістати ластик з-під пластикової ємності за допомогою канцелярського ножа. В результаті власної необережності учень поранив собі руку ножем в області зап'ястя", - йдеться в повідомленні.

Спочатку хлопчикові надали першу допомогу в кабінеті медсестри, а потім госпіталізували в дитячу лікарню і повідомили про подію батькам. До школи для розслідування приїхали ювенальні поліцейські.

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