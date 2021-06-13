12-річний хлопчик впав у гірську річку на Прикарпатті: у поліції розкрили деталі загибелі дитини / facebook.com/MNSIFR

Правоохоронці почали розслідування загибелі 12-річного хлопчика в річці Черемош в Івано-Франківській області. Дитина послизнувся на каменях і впав у воду-його віднесло швидкою течією річки.

Як повідомили у пресслужбі обласної поліції в неділю, 13 червня, повідомлення, що дитина впала в Черемош в селі Тюдів Косівського району, надійшло правоохоронцям орієнтовно о 20.00 в суботу, 12 червня.

"Правоохоронці попередньо встановили, що десь о 20.00 троє неповнолітніх хлопців, жителів Чернівецької області, каталися на велосипедах і приїхали до річки Черемош. Один з них наблизився до берега, послизнувся на каменях і впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією", – йдеться у повідомленні.

Хлопчину шукали всю ніч, його тіло знайшли вранці 13 червня.

"При огляді втопленого слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу", - зазначили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

читайте такожДіти непритомніли: у Львові попрощалися з 12-річною жертвою селфі біля водоспадуНагадаємо, раніше рятувальники знайшли тіло хлопчика, якого віднесло течією річки Черемош на Прикарпатті ввечері в суботу, 12 червня.

Як повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій, вранці в неділю гірські рятувальники підняли на берег тіло дитини, щодо якої здійснювалися пошуки.

"О 07:30 місцеві жителі виявили тіло дитини біля правого берега р. Черемош у с. Тюдів на відстані орієнтовно 2 км від місця події", - розповіли рятувальники.

Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош знаходилося троє дітей, серед них був 12-річний хлопчик - він послизнувся на каменях і впав у річку, після чого його віднесло вниз за течією.