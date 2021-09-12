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12-річний школяр з Одеської області потрапив до реанімації після укусу кліща, його паралізувало

12 вересня 2021, 12:05

Лікарі оцінюють стан дитини як важкий - у хлопчика гострий менінгоенцефаліт і запалення головного мозку.

скорий
12-річний школяр з Одеської області потрапив до реанімації після укусу кліща, його паралізувало / УНІАН

В Одеській області кліщ вкусив учня сьомого класу, внаслідок чого потерпілий потрапив до реанімації. Хлопчик зараз у важкому стані.

Як повідомила в Facebook місцева мешканка Ганна Гуменна, кліщ вкусив учня сьомого класу Олександрівської загальноосвітньої школи. Після інциденту стан 12-річного хлопчини погіршився, і йому знадобилася допомога медиків.

Наразі лікарі оцінюють стан дитини як важкий. Згідно з опублікованою медичною довідкою, у хлопчика гострий менінгоенцефаліт, запалення головного мозку.

За словами жінки, хлопчика паралізувало. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків, які кажуть, що лікування буде тривалим.

"Зараз знімають набряк мозку. Хлопчика паралізувало. Лікарі налаштовують, що лікування важке і тривале буде. В сім'ї важке матеріальне становище. Позаторік померла мама після важкої хвороби", - розповіла в соцмережі жінка.

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Відзначимо, щоб уникнути укусу кліща потрібно носити сорочки з довгими рукавами, штани заправляти в шкарпетки, довге волосся ховати під капелюх.

Також щодня потрібно проводити ретельний огляд складок шкіри, області за вухами, пупок, пах, пахвові западини, волосяну частину голови.

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Крім того, необхідно убезпечити від кліщів домашніх тварин шляхом обробки репелентами, носінням спеціальних нашийників і т. д.

Нагадаємо, раніше лікар, кандидат медичних наук і телеведучий Євген Комаровський заявив, що кліщі небезпечні для людини насамперед через те, що можуть розносити небезпечну хворобу – кліщовий енцефаліт. За його словами, від кліщового енцефаліту можна зробити щеплення.

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