15-річний ґвалтівник шантажем змусив друзів позбутися тіла: нові деталі трагедії на Полтавщині

Марія Бондаренко переїхала до бабусі, бо вітчим до неї чіплявся / скріншот

Наприкінці квітня у селі Бреусівка на Полтавщині знайшли тіло дівчини - 16-річної Марії Бондаренко. Її викинули на узбіччя подруга і троє хлопців. Машу жорстоко зґвалтували, зокрема і в збоченій формі. Що стосується причини смерті, то, за результатами судмедекспертизи, дівчина померла внаслідок отруєння алкоголем, набряку головного мозку і токсичної енцефалопатії. При цьому був шанс врятувати дівчинку, якби не байдужість її друзів. ЗМІ з'ясували нові подробиці цієї жахливої історії.

За словами сусідів, дівчинка росла без батька, він кинув її 17-річну матір одразу після народження дитини. Через деякий час жінка народила ще двох дітей, а кілька років тому стала жити з чоловіком. Нібито через нього Марія і переїхала до бабусі. Дівчинка розповідала, що вітчим до неї чіплявся, передає Obozrevatel.

Минулого літа Марія вступила до Кобеляцького аграрного ліцею. Там же познайомилася з Наташею, з якою дівчата жили в одному гуртожитку.

29 квітня Маші подзвонила подруга з ліцею та покликала в гості. Обидві дівчини через карантин перебували не в гуртожитку, а в Бреусівці. Цього вечора до Наталії та її 20-річного хлопця Станіслава прийшли його молодший брат- 15-річний Артем - і такого ж віку його друг Владислав.

У свідченнях вже після смерті Марії Бондаренко фігуранти стверджували, що до того, як Маша стала з ними пити, вона вже десь "сильно вживала". Однак це малоймовірно, оскільки дівчинка прийшла до подруги з будинку бабусі.

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Коли алкоголь закінчився, Марія з Владиславом з'їздили на велосипеді в магазин. Через деякий час дівчинка знову вирушила туди, але вже з Артемом. Під час надання свідчень хлопець заявив, що дорогою вона впала і сильно вдарилася.

"Підліток заявив, що взяв її на руки і відніс спочатку до магазину, але подумав, що її побачать напідпитку і вирішив віднести за будівлю поблизу. Потім відправився за братом і друзями, щоби вони допомогли. У підсумку разом з Владиславом вони дотягли Машу до будинку її подруги, але чомусь вирішили покласти дівчину на заднє сидіння автомобіля Станіслава. 15-річні хлопці посиділи хвилин 10 в автомобілі, а потім Владислав відправив друга в будинок. Сказав, що, мовляв, сам побуде з дівчиною, яка нібито міцно спала", – розповів співрозмовник видання.

Наступного ранку Артем запропонував Владу перевірити, як там Маша. Коли хлопці відкрили машину, то побачили, що у дівчини сині губи. Її намагалися "розбудити", але вона вже була мертва.

Артем зі своїм старшим братом нібито хотіли викликати поліцію, але Владислав заявив, що цього робити не можна, оскільки у нього був "секс з Машею".

"А потім, за словами двох фігурантів, Влад заявив, що треба вивезти тіло, а якщо брати відмовляться, то він заявить правоохоронцям, що вони – співучасники, і теж "займалися з нею сексом", – розповів співрозмовник.

У підсумку в машину до мертвої дівчини сіли її насильник Владислав, а також Станіслав, Артем та її подруга Наталя. Вони виїхали за село і викинули тіло з машини на узбіччя. Пізніше тіло Маші випадково виявив місцевий тракторист.

Потім, як ні в чому не бувало, всі зайнялися своїми справами. Артем поїхав до бабусі в сусіднє село, його старший брат Станіслав з Наташею почали висаджувати арахіс на її городі. А Влад, який підозрюється в зґвалтуванні неповнолітньої, став відмивати машину старшого друга від слідів злочину.

На даний момент під вартою перебувають двоє підозрюваних - 15-річний ґвалтівник і його 20-річний друг, якому закидають підбурювання до зґвалтування неповнолітньої, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілого, і залучення неповнолітнього в злочинну діяльність.

Суд має обрати запобіжний захід і 17-річній Наталії, якій напередодні оголосили про підозру. На думку слідства, вона також не надала допомогу неповнолітній подрузі, коли та перебувала в небезпечному для життя стані.

Четвертому учаснику трагічних подій не можна пред'явити звинувачення, оскільки він неповнолітній. За ненадання допомоги кримінальна відповідальність настає з 16 років, а Артему ще п'ятнадцять.

Як повідомляв Главред, на похоронах загиблої в селі Бреусівка Полтавської області 16-річної Марії стався скандал. Обурені жителі села, які не повірили заявам правоохоронцям про ненасильницьку смерть, хотіли відправити труну з тілом покійної назад в Кременчуцький морг, де був зроблений висновок про причину її смерті.

Те, що побачили люди на власні очі, ніяк не в'язалося з тим, що написав судмедексперт в офіційному документі. Як розповіла місцева мешканка, ніхто в селі не повірив, що причиною смерті молодої дівчини стало алкогольне отруєння. Тому що у дівчини були синці по всьому тілу, подряпини, зламані пальці та ніс, гематоми на лобі та ліктях. Сліди асфіксії на шиї справа і ззаду на потилиці вказували на те, що її душили.