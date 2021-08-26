20 років до членства в ЄС: в Україні відповіли на "зраду" від президента Естонії

В Україні оцінили перспективи членства в ЄС / УНІАН

Заява президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні знадобитися не менше 20 років для підготовки до вступу в ЄС прокоментувала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Як підкреслила вона в коментарі Європейській правді, в Євросоюзі намагаються пояснити власну неготовність до розширення неготовністю самої України до членства.

Українська чиновниця переконана в тому, що подібні тимчасові передбачення насправді не мають під собою ніяких конкретних розрахунків.

Вона зазначила, що швидкість інтеграції залежить не тільки від України, а й від ЄС, від політичної волі Його країн до прийняття нових членів.

"Це не технічний процес, як намагаються представити в деяких столицях ЄС. Сьогодні м'яч на боці Євросоюзу: я вважаю, в України є всі підстави отримати офіційний статус країни-кандидата в члени ЄС", - говорить віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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За її словами, Україна демонструє хорошу динаміку виконання Угоди про асоціацію, що дозволяє їй говорити з ЄС про інтеграцію в окремих секторах, а в перспективі – про інтеграцію у внутрішній ринок Євросоюзу.

"На жаль, нагадуючи Україні про ці реформи, окремі країни-члени НАТО і ЄС забувають згадати, що жодна з них не проходила подібних структурних трансформацій без потужної зовнішньої підтримки, яка включала і чітку підтримку інтеграції", - додала Стефанишина.

Що сказала Керсті Кальюлайд про членство України в ЄС

На сьогоднішній день Україна не відповідає необхідним вимогам для вступу в Європейський союз, заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд.

ЄС повинен бути сміливішим у питанні розширення, в той же час Україна поки не підходить під вимоги членства, підкреслила вона.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - заявила Кальюлайд.

Президент Естонії переконана в тому, що ЄС повинен прийняти якесь рішення з питання своїх східних партнерів.

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії оцінили перспективи членства України в Європейському Союзі.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС в найближчі 3-5 років.